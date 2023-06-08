https://sputnikarabic.ae/20230608/القوات-الروسية-تستهدف-نقاط-تمركز-القوات-الأوكرانية-وتدمر-معداتهم-في-آرتيموفسك-1077866684.html
القوات الروسية تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية وتدمر معداتهم في آرتيموفسك
القوات الروسية تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية وتدمر معداتهم في آرتيموفسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، صباح اليوم الخميس، بأن نظام اللهب الثقيل الروسي "سولنتسيبيك" استهدف نقاط تمركز القوات... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T02:32+0000
2023-06-08T02:32+0000
2023-06-08T02:33+0000
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وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك": "تم ضرب نقاط القوة للوحدة الميكانيكية المستقلة الـ24 التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من قرى كيروفو ودروجبا بصاروخ من نظام اللهب الثقيل "سولنتسيبيك".وبالإضافة إلى ذلك، قامت طائرات الهجوم التابعة للمجموعة الجنوبية للقوات الروسية، في اليوم الماضي، بضرب تجمعات القوات العسكرية الأوكرانية في المناطق المتنازع عليها في سبورنو، وفيسيلو، وكورديوموفكا في آرتيموفسك.كما قامت القوات المدفعية الروسية في هذه الجبهة بتدمير المدافع الأوكرانية من طراز دي-20 ودي-30، وأنظمة المدفعية الأوكرانية ذاتية الحركة 2س1 "غفوزديكا"، والهاون عيار 122 ملم، ومدفع عيار 122 ملم.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230608/بوشيلين-الوضع-في-أرتيوموفسك-معقد-لكن-المدينة-تحت-سيطرة-القوات-الروسية-1077866186.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, حصري
القوات الروسية تستهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية وتدمر معداتهم في آرتيموفسك
02:32 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 02:33 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الجنوبية (يوغ)، فاديم أستافيف، صباح اليوم الخميس، بأن نظام اللهب الثقيل الروسي "سولنتسيبيك" استهدف نقاط تمركز القوات الأوكرانية بالقرب من قرى كيروفو ودروجبا في آرتيموفسك بجمهورية دونيتسك.
وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك
": "تم ضرب نقاط القوة للوحدة الميكانيكية المستقلة الـ24 التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من قرى كيروفو ودروجبا بصاروخ من نظام اللهب الثقيل "سولنتسيبيك".
وبالإضافة إلى ذلك، قامت طائرات الهجوم التابعة للمجموعة الجنوبية للقوات الروسية، في اليوم الماضي، بضرب تجمعات القوات العسكرية الأوكرانية في المناطق المتنازع عليها في سبورنو، وفيسيلو، وكورديوموفكا في آرتيموفسك.
كما قامت القوات المدفعية الروسية في هذه الجبهة بتدمير المدافع الأوكرانية من طراز دي-20 ودي-30، وأنظمة المدفعية الأوكرانية ذاتية الحركة 2س1 "غفوزديكا"، والهاون عيار 122 ملم، ومدفع عيار 122 ملم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.