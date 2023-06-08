https://sputnikarabic.ae/20230608/بوشيلين-الوضع-في-أرتيوموفسك-معقد-لكن-المدينة-تحت-سيطرة-القوات-الروسية-1077866186.html
بوشيلين: الوضع في أرتيوموفسك معقد لكن المدينة تحت سيطرة القوات الروسية
بوشيلين: الوضع في أرتيوموفسك معقد لكن المدينة تحت سيطرة القوات الروسية
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن الوضع في مدينة أرتيوموفسك معقدًا بسبب القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T01:04+0000
2023-06-08T01:04+0000
2023-06-08T01:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/18/1059085134_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_168e459f929ecb21ffe0e783a26a0c40.jpg
وأكد بوشيلين لوكالة "سبوتنيك" أن العدو يحاول بشكل مستمر التسلل إلى أطراف المدينة وينفذ قصفًا عشوائيًا، ورغم أنه قد يكون فوضويًا إلا أنه يحدث بشكل منتظم.وأضاف بوشيلين أن القوات الروسية تدرك تمامًا أن القوات الأوكرانية ستحاول استعادة بعض المناطق التي فقدتها في المدينة أو تبرز بعض النجاحات.ولكنه أكد على أنهم:وفي 21 مايو/ آيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بشكل رسمي، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الروسي-يقضي-على-415-جنديا-أوكرانيا-حاولوا-اختراق-خطوط-الدفاع-في-أرتيوموفسك-1077842525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/18/1059085134_144:0:2156:1509_1920x0_80_0_0_33be7de92eb1aa3168290333039f2d00.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
بوشيلين: الوضع في أرتيوموفسك معقد لكن المدينة تحت سيطرة القوات الروسية
01:04 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 01:08 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن الوضع في مدينة أرتيوموفسك معقدًا بسبب القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية.
وأكد بوشيلين لوكالة "سبوتنيك
" أن العدو يحاول بشكل مستمر التسلل إلى أطراف المدينة وينفذ قصفًا عشوائيًا، ورغم أنه قد يكون فوضويًا إلا أنه يحدث بشكل منتظم.
وأضاف بوشيلين أن القوات الروسية تدرك تمامًا أن القوات الأوكرانية ستحاول استعادة بعض المناطق التي فقدتها في المدينة أو تبرز بعض النجاحات.
"لن يسمحوا للعدو بتحقيق ذلك"، مشيرا إلى "وجود تمركز لقوات جادة في المنطقة، وتنسيق جيد بين الوحدات لمواجهة التحديات".
وفي 21 مايو/ آيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بشكل رسمي
، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.