https://sputnikarabic.ae/20230608/بوشيلين-الوضع-في-أرتيوموفسك-معقد-لكن-المدينة-تحت-سيطرة-القوات-الروسية-1077866186.html

بوشيلين: الوضع في أرتيوموفسك معقد لكن المدينة تحت سيطرة القوات الروسية

بوشيلين: الوضع في أرتيوموفسك معقد لكن المدينة تحت سيطرة القوات الروسية

قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الخميس، إن الوضع في مدينة أرتيوموفسك معقدًا بسبب القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T01:04+0000

2023-06-08T01:04+0000

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وأكد بوشيلين لوكالة "سبوتنيك" أن العدو يحاول بشكل مستمر التسلل إلى أطراف المدينة وينفذ قصفًا عشوائيًا، ورغم أنه قد يكون فوضويًا إلا أنه يحدث بشكل منتظم.وأضاف بوشيلين أن القوات الروسية تدرك تمامًا أن القوات الأوكرانية ستحاول استعادة بعض المناطق التي فقدتها في المدينة أو تبرز بعض النجاحات.ولكنه أكد على أنهم:وفي 21 مايو/ آيار الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مدينة أرتيوموفسك (باخموت) بشكل رسمي، بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات الأوكرانية عدة وعتادا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الروسي-يقضي-على-415-جنديا-أوكرانيا-حاولوا-اختراق-خطوط-الدفاع-في-أرتيوموفسك-1077842525.html

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