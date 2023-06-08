https://sputnikarabic.ae/20230608/بايدن-سيكون-لدينا-التمويل-اللازم-لدعم-أوكرانيا-طالما-يتطلب-الأمر-ذلك-1077916636.html

بايدن: سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك

بايدن: سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أنه سيستمر في الحصول على دعم من الكونغرس لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T19:13+0000

2023-06-08T19:13+0000

2023-06-08T19:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

أخبار أوكرانيا

الكونغرس الأمريكي

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073628856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_f1b417c5005c4c0484dfded46e02914e.jpg

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس.وأضاف بايدن: "أعتقد أنه سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك".وتابع: "أعتقد أن هذا الدعم سيكون حقيقيا على الرغم من سماع بعض الأصوات في الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي لنا الاستمرار في دعم أوكرانيا أم لا وإلى متى".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230519/خطأ-محاسبي-كشف-المستور-بايدن-يدير-حرب-معلومات-ضد-الأمريكيين-لتمويل-الصراع-في-أوكرانيا-1077234986.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن