https://sputnikarabic.ae/20230608/بايدن-سيكون-لدينا-التمويل-اللازم-لدعم-أوكرانيا-طالما-يتطلب-الأمر-ذلك-1077916636.html
بايدن: سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك
بايدن: سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أنه سيستمر في الحصول على دعم من الكونغرس لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T19:13+0000
2023-06-08T19:13+0000
2023-06-08T19:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس.وأضاف بايدن: "أعتقد أنه سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك".وتابع: "أعتقد أن هذا الدعم سيكون حقيقيا على الرغم من سماع بعض الأصوات في الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي لنا الاستمرار في دعم أوكرانيا أم لا وإلى متى".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230519/خطأ-محاسبي-كشف-المستور-بايدن-يدير-حرب-معلومات-ضد-الأمريكيين-لتمويل-الصراع-في-أوكرانيا-1077234986.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الكونغرس الأمريكي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
بايدن: سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أنه سيستمر في الحصول على دعم من الكونغرس لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الخميس.
وأضاف بايدن
: "أعتقد أنه سيكون لدينا التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك".
وتابع: "أعتقد أن هذا الدعم سيكون حقيقيا على الرغم من سماع بعض الأصوات في الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي لنا الاستمرار في دعم أوكرانيا أم لا وإلى متى".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وكانت قد أرسلت موسكو مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لكييف.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة
على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.