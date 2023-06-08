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https://sputnikarabic.ae/20230608/بوتين-يوعز-بتقديم-المساعدة-للأسر-المتضررة-من-فيضان-سد-كاخوفسكايا-1077910102.html
بوتين يوعز بتقديم المساعدة للأسر المتضررة من فيضان سد كاخوفسكايا
بوتين يوعز بتقديم المساعدة للأسر المتضررة من فيضان سد كاخوفسكايا
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، الوضع في المقاطعة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T14:42+0000
2023-06-08T14:42+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الرئيس بوتين تحدث عبر الهاتف مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، وشرح حاكم المقاطعة لرئيس الدولة الوضع في المقاطعة بعد انهيار محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية نتيجة للتدمير".وأضاف أن الرئيس بوتين أصدر تعليماته إلى وزارة الطوارئ بتقديم المساعدة للسكان المحليين.واعتبر بوتين، خلال محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، يوم أمس الأربعاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ... تبادل الرئيسان الروسي والتركي وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".وذكر فلاديمير بوتين أن سلطات كييف، بدفع من الأوصياء الغربيين، ما زالت تراهن بشكل خطير على تصعيد الأعمال القتالية، ومن الأمثلة الحية على ذلك العمل الهمجي لتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون والتي أدت إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
https://sputnikarabic.ae/20230608/لوكاشينكو-حول-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-قبعة-السارق-مشتعلة-1077890911.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يوعز بتقديم المساعدة للأسر المتضررة من فيضان سد كاخوفسكايا

14:42 GMT 08.06.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، الوضع في المقاطعة بعد تدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن "الرئيس بوتين تحدث عبر الهاتف مع القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، وشرح حاكم المقاطعة لرئيس الدولة الوضع في المقاطعة بعد انهيار محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية نتيجة للتدمير".
وأضاف أن الرئيس بوتين أصدر تعليماته إلى وزارة الطوارئ بتقديم المساعدة للسكان المحليين.

وأضاف في هذا الصدد: "الرئيس بوتين أصدر تعليمات إلى وزارة الطوارئ بتقديم كل المساعدة اللازمة للأسر المتضررة من الفيضانات مع الامتثال الكامل لمعايير روسيا".

واعتبر بوتين، خلال محادثة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، بأنه عمل بربري أدى إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا أثناء القصف الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
لوكاشينكو حول تفجير محطة كاخوفسكايا "قبعة السارق مشتعلة"
10:40 GMT
وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان، يوم أمس الأربعاء: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ... تبادل الرئيسان الروسي والتركي وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".
وذكر فلاديمير بوتين أن سلطات كييف، بدفع من الأوصياء الغربيين، ما زالت تراهن بشكل خطير على تصعيد الأعمال القتالية، ومن الأمثلة الحية على ذلك العمل الهمجي لتدمير محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون والتي أدت إلى كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.
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