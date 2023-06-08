https://sputnikarabic.ae/20230608/دول-أوبك-تتفق-على-خفض-إنتاج-النفط-في-عام-2024-1077878668.html
دول أوبك+ تتفق على خفض إنتاج النفط في عام 2024
دول أوبك+ تتفق على خفض إنتاج النفط في عام 2024
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T09:42+0000
2023-06-08T09:42+0000
2023-06-08T09:47+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
اقتصاد
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
أوبك
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ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024، كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان الماضي.وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا، من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر2024".ويتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من عام 2024.اقرأ أيضا - ردود فعل دولية متلاحقة بعد إقرار "أوبك+" لمستوى جديد من إنتاج النفط بداية من 2024
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أوبك
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, أوبك
دول أوبك+ تتفق على خفض إنتاج النفط في عام 2024
09:42 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 09:47 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، أن روسيا ستمدد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ستمدد روسيا الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024
، كإجراء احترازي بالاتفاق مع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك +"، والتي أعلنت سابقا خفضا طوعيا في أبريل/ نيسان الماضي.
وجاء في بيان مجموعة "أوبك+": "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميًا، من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر2024".
ويتعين على روسيا ضبط حجم إنتاج النفط عند 9.828 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من عام 2024.