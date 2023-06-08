عربي
https://sputnikarabic.ae/20230608/روغوف-قصف-أوكراني-مكثف-يستهدف-مدينة-توكماك-في-مقاطعة-زابوروجيه--1077866851.html
روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
ذكر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، على الأرجح... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T03:05+0000
2023-06-08T03:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/03/1059393391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_810469d3ef740ae92e7a2f996abe2dc8.jpg
وقال روغوف عبر قناة تلغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، يتم توجيه ضربات مكثفة على توكماك باستخدام نظام إطلاق صواريخ متعددة هيمارس".وأضاف أنه وفقًا لتقديرات الجيش والسكان المحليين، لم تتعرض المدينة لهجوم مكثف من هذا النوع طوال فترة إجراء العملية الخاصة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الأوكراني-يخطط-لنشر-قوات-داخل-المدارس-بالمناطق-الخاضعة-لسيطرته-في-زابوروجيه-1077818597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/03/1059393391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b688bcb60fa3da7b98757da2aeca8fc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه

03:05 GMT 08.06.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikovمبنى سكني دمره قصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022
مبنى سكني دمره قصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
تابعنا عبرTelegram
ذكر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، على الأرجح باستخدام أسلحة غربية.
وقال روغوف عبر قناة تلغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، يتم توجيه ضربات مكثفة على توكماك باستخدام نظام إطلاق صواريخ متعددة هيمارس".
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يخطط لنشر قوات داخل مدارس المناطق الخاضعة لسيطرته في زابوروجيه
أمس, 02:26 GMT
وأضاف أنه وفقًا لتقديرات الجيش والسكان المحليين، لم تتعرض المدينة لهجوم مكثف من هذا النوع طوال فترة إجراء العملية الخاصة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала