https://sputnikarabic.ae/20230608/روغوف-قصف-أوكراني-مكثف-يستهدف-مدينة-توكماك-في-مقاطعة-زابوروجيه--1077866851.html
روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
ذكر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، على الأرجح... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T03:05+0000
2023-06-08T03:05+0000
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روسيا
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وقال روغوف عبر قناة تلغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، يتم توجيه ضربات مكثفة على توكماك باستخدام نظام إطلاق صواريخ متعددة هيمارس".وأضاف أنه وفقًا لتقديرات الجيش والسكان المحليين، لم تتعرض المدينة لهجوم مكثف من هذا النوع طوال فترة إجراء العملية الخاصة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الجيش-الأوكراني-يخطط-لنشر-قوات-داخل-المدارس-بالمناطق-الخاضعة-لسيطرته-في-زابوروجيه-1077818597.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روغوف: قصف أوكراني مكثف يستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
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ذكر عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية تستهدف مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه، على الأرجح باستخدام أسلحة غربية.
وقال روغوف عبر قناة تلغرام: "وفقًا للمعلومات الأولية، يتم توجيه ضربات مكثفة على توكماك باستخدام نظام إطلاق صواريخ متعددة هيمارس".
وأضاف أنه وفقًا لتقديرات الجيش والسكان المحليين، لم تتعرض المدينة لهجوم مكثف من هذا النوع طوال فترة إجراء العملية الخاصة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.