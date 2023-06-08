https://sputnikarabic.ae/20230608/سولنتسبيك-تمطر-الأوكرانيين-بالنيران-فيديو-1077873376.html
"سولنتسبيك" تمطر الأوكرانيين بالنيران... فيديو
"سولنتسبيك" تمطر الأوكرانيين بالنيران... فيديو
يعمل نظام قاذفة اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" قرب خط التماس على محور جنوب دونيتسك. يتم تسجيل نتيجة عملها القتالي بواسطة كاميرات التحكم الموضوعية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T07:33+0000
2023-06-08T07:33+0000
2023-06-08T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تعتبر"سولنتبيك" بالنسبة للأوكرانيين، واحدة من الأهداف ذات الأولوية. لذلك، تخفي أطقم توس قاذفة اللهب جيدًا، وبعد ضرب الأهداف تتراجع مباشرة، ولديها العديد من الخيارات للتراجع.ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية، فيديو لقاذفة اللهب "سولنتسبيك" وهي تمطر الأوكرانيين بالنيران.تعمل قاذفات اللهب على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة، لذلك تحلق طائرات العدو المسيرة باستمرار فوق المنشأة المموهة. ومع ذلك، ليس فقط الأوكرانيين يستخدمون الاستطلاع الجوي. يراقب قائد فرقة قاذفة اللهب ومشغل كوادروكوبتر، بعناية أراضي العدو.يتم إجراء التعديلات أيضًا عندما تعمل "سولنتسبيك" في موقع إطلاق االنار بمساعدة الطائرات المسيرة.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سولنتسبيك" تمطر الأوكرانيين بالنيران... فيديو
تابعنا عبر
يعمل نظام قاذفة اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" قرب خط التماس على محور جنوب دونيتسك. يتم تسجيل نتيجة عملها القتالي بواسطة كاميرات التحكم الموضوعية.
تعتبر"سولنتبيك" بالنسبة للأوكرانيين، واحدة من الأهداف ذات الأولوية. لذلك، تخفي أطقم توس قاذفة اللهب جيدًا، وبعد ضرب الأهداف تتراجع مباشرة، ولديها العديد من الخيارات للتراجع.
ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية، فيديو لقاذفة اللهب "سولنتسبيك" وهي تمطر الأوكرانيين بالنيران.
تعمل قاذفات اللهب على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة، لذلك تحلق طائرات العدو المسيرة باستمرار فوق المنشأة المموهة. ومع ذلك، ليس فقط الأوكرانيين يستخدمون الاستطلاع الجوي. يراقب قائد فرقة قاذفة اللهب ومشغل كوادروكوبتر، بعناية أراضي العدو.
يتم إجراء التعديلات أيضًا عندما تعمل "سولنتسبيك" في موقع إطلاق االنار
بمساعدة الطائرات المسيرة.