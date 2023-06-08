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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/سولنتسبيك-تمطر-الأوكرانيين-بالنيران-فيديو-1077873376.html
"سولنتسبيك" تمطر الأوكرانيين بالنيران... فيديو
"سولنتسبيك" تمطر الأوكرانيين بالنيران... فيديو
يعمل نظام قاذفة اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" قرب خط التماس على محور جنوب دونيتسك. يتم تسجيل نتيجة عملها القتالي بواسطة كاميرات التحكم الموضوعية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T07:33+0000
2023-06-08T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تعتبر"سولنتبيك" بالنسبة للأوكرانيين، واحدة من الأهداف ذات الأولوية. لذلك، تخفي أطقم توس قاذفة اللهب جيدًا، وبعد ضرب الأهداف تتراجع مباشرة، ولديها العديد من الخيارات للتراجع.ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية، فيديو لقاذفة اللهب "سولنتسبيك" وهي تمطر الأوكرانيين بالنيران.تعمل قاذفات اللهب على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة، لذلك تحلق طائرات العدو المسيرة باستمرار فوق المنشأة المموهة. ومع ذلك، ليس فقط الأوكرانيين يستخدمون الاستطلاع الجوي. يراقب قائد فرقة قاذفة اللهب ومشغل كوادروكوبتر، بعناية أراضي العدو.يتم إجراء التعديلات أيضًا عندما تعمل "سولنتسبيك" في موقع إطلاق االنار بمساعدة الطائرات المسيرة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سولنتسبيك" تمطر الأوكرانيين بالنيران... فيديو

07:33 GMT 08.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© Sputnik
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يعمل نظام قاذفة اللهب الثقيل توس-1أ "سولنتسبيك" قرب خط التماس على محور جنوب دونيتسك. يتم تسجيل نتيجة عملها القتالي بواسطة كاميرات التحكم الموضوعية.
تعتبر"سولنتبيك" بالنسبة للأوكرانيين، واحدة من الأهداف ذات الأولوية. لذلك، تخفي أطقم توس قاذفة اللهب جيدًا، وبعد ضرب الأهداف تتراجع مباشرة، ولديها العديد من الخيارات للتراجع.
ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية، فيديو لقاذفة اللهب "سولنتسبيك" وهي تمطر الأوكرانيين بالنيران.
تعمل قاذفات اللهب على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط المواجهة، لذلك تحلق طائرات العدو المسيرة باستمرار فوق المنشأة المموهة. ومع ذلك، ليس فقط الأوكرانيين يستخدمون الاستطلاع الجوي. يراقب قائد فرقة قاذفة اللهب ومشغل كوادروكوبتر، بعناية أراضي العدو.
يتم إجراء التعديلات أيضًا عندما تعمل "سولنتسبيك" في موقع إطلاق االنار بمساعدة الطائرات المسيرة.
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