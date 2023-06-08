https://sputnikarabic.ae/20230608/قطر-تدين-بشدة-تخريب-مقري-سفارتي-السعودية-والبحرين-في-السودان-1077873498.html

قطر تدين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان

قطر تدين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان

أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بشدة "تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان"، مشددا على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T07:35+0000

2023-06-08T07:35+0000

2023-06-08T07:35+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار السودان اليوم

السعودية

أخبار السعودية اليوم

البحرين

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

الأخبار

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003859_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_a35e3b6c6d53197fee150920667ae700.jpg

وجددت الخارجية القطرية، في بيان لها، "التأكيد على موقف دولة قطر الراعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال".وأضاف البيان أن "الخارجية أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف في السودان، الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات".وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.وأكدت الخارجية السعودية أن "المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت بتدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة".وأضافت الوزارة في بيانها، أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230607/السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-إثر-قصف-جوي-على-سوق-المويلح-غربي-أم-درمان-1077853813.html

قطر

السعودية

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي