عربي
https://sputnikarabic.ae/20230608/قطر-تدين-بشدة-تخريب-مقري-سفارتي-السعودية-والبحرين-في-السودان-1077873498.html
قطر تدين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان
قطر تدين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان
أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بشدة "تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان"، مشددا على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T07:35+0000
2023-06-08T07:35+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار السودان اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
البحرين
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003859_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_a35e3b6c6d53197fee150920667ae700.jpg
وجددت الخارجية القطرية، في بيان لها، "التأكيد على موقف دولة قطر الراعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال".وأضاف البيان أن "الخارجية أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف في السودان، الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات".وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.وأكدت الخارجية السعودية أن "المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت بتدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة".وأضافت الوزارة في بيانها، أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230607/السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-إثر-قصف-جوي-على-سوق-المويلح-غربي-أم-درمان-1077853813.html
قطر
السعودية
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003859_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d80c8e6aaf4a295f990cf9970d0ec109.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, البحرين, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قطر تدين بشدة تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان

07:35 GMT 08.06.2023
© AP Photo / Marwan Aliشوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023.
شوهد الدخان يتصاعد من حي في الخرطوم ، السودان ، 15 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبرTelegram
أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الخميس، بشدة "تخريب مقري سفارتي السعودية والبحرين في السودان"، مشددا على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.
وجددت الخارجية القطرية، في بيان لها، "التأكيد على موقف دولة قطر الراعي لوقف القتال في السودان فورًا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال".
وأضاف البيان أن "الخارجية أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف في السودان، الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات".
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، عن استنكارها الشديد لأعمال تخريب بعض الجماعات المسلحة التي استهدفت مبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات السعودية في السودان.
وأكدت الخارجية السعودية أن "المملكة تدين هذه الأعمال بأشد العبارات، التي تسببت بتدمير مبنى السفارة والملحقيات، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة".
وأضافت الوزارة في بيانها، أن المملكة تعبر عن رفضها الكامل لجميع أشكال العنف والتخريب الموجهة ضد البعثات الدبلوماسية، مشددة على أهمية التصدي لتلك الجماعات المسلحة التي تسعى للإضرار بالأمن والاستقرار في السودان وشعبه الشقيق.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
السودان... عشرات القتلى والجرحى إثر قصف جوي على سوق المويلح في أم درمان
أمس, 14:05 GMT
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMTВоеннослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала