https://sputnikarabic.ae/20230607/إنتر-ميامي-الأمريكي-يعلن-رسميا-ضم-ليونيل-ميسي-1077864335.html
إنتر ميامي الأمريكي يعلن رسميا ضم ليونيل ميسي
إنتر ميامي الأمريكي يعلن رسميا ضم ليونيل ميسي
أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رسميا، ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوفه، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T20:47+0000
2023-06-07T20:47+0000
2023-06-07T20:47+0000
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ليونيل ميسي
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ونشر النادي على صفحته في موقع "تويتر" فيديو خاصا يقدم فيه النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما، استعرض فيه التقارير التي تحدثت عن البرغوث الأرجنتيني.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، انتشرت أنباء عن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، وكذلك إلى إمكانية انضمامه إلى الهلال السعودي، قبل أن يختار في نهاية الأمر الانتقال إلى الدوري الأمريكي.وكان راديو كاتالونيا الإسباني أعلن، في وقت سابق، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".وقال الراديو إن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".وأشار إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".من جهة أخرى، قالت صحيفة "laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".
https://sputnikarabic.ae/20230607/تقارير-ميسي-يحسم-وجهته-المقبلة-ويقرر-الانتقال-إلى-إنتر-ميامي-الأمريكي-1077856946.html
https://sputnikarabic.ae/20230601/مدرب-باريس-سان-جيرمان-يعلن-رسميا-رحيل-ميسي---عاجل-1077643945.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي برشلونة
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي برشلونة
إنتر ميامي الأمريكي يعلن رسميا ضم ليونيل ميسي
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أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الأربعاء، رسميا، ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوفه، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر النادي على صفحته في موقع "تويتر" فيديو خاصا يقدم فيه النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاما، استعرض فيه التقارير التي تحدثت عن البرغوث الأرجنتيني.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، انتشرت أنباء عن عودة ميسي إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، وكذلك إلى إمكانية انضمامه إلى الهلال السعودي، قبل أن يختار في نهاية الأمر الانتقال إلى الدوري الأمريكي.
وكان راديو كاتالونيا الإسباني أعلن، في وقت سابق، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي
"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".
وقال الراديو إن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".
وأشار إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".
وكان خورخي ميسي
والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".
من جهة أخرى، قالت صحيفة
"laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".
وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".