https://sputnikarabic.ae/20230609/اكتشاف-سبب-وعلاج-ارتفاع-ضغط-الدم-الشائع-1077949404.html

اكتشاف سبب وعلاج ارتفاع ضغط الدم الشائع

اكتشاف سبب وعلاج ارتفاع ضغط الدم الشائع

اكتشف الباحثون أن سبب نوع شائع من ارتفاع ضغط الدم هو عقيدة صغيرة وحميدة توجد لدى واحد من كل عشرين شخصًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T12:49+0000

2023-06-09T12:49+0000

2023-06-09T12:58+0000

مجتمع

الصحة

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وبيّن الباحثون أن العقدة تنتج هرمون "الألدوستيرون"، الذي يتحكم في كمية الملح في الجسم.ويعد الاكتشاف الجديد هو متغير جيني في بعض هذه العقيدات، ما يؤدي إلى إنتاج مفرط وواسع ومتقطع للهرمون.وبحسب الباحثين، يؤثر المتغير على بروتين يسمى "CADM1" ويمنع الخلايا في الجسم من "التحدث" مع بعضها البعض والقول إن الوقت قد حان للتوقف عن صنع الألدوستيرون.واكتشف الباحثون أيضًا أن هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجه عن طريق استئصال الغدة الكظرية من جانب واحد، أي إزالة إحدى الغدتين الكظريتين.يتم تحديد أقل من 1% من المصابين بارتفاع ضغط الدم الناجم عن الألدوستيرون، لأن الألدوستيرون لا يُقاس بشكل روتيني كسبب محتمل.يتسبب الألدوستيرون في احتباس الملح في الجسم، ما يزيد من ضغط الدم. المرضى الذين يعانون من مستويات زائدة من الألدوستيرون في الدم يقاومون العلاج بالأدوية التي يشيع استخدامها لارتفاع ضغط الدم، ويكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب مجلة "medicalxpress" الطبية.قال البروفيسور موريس براون، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة، وأستاذ ارتفاع ضغط الدم في جامعة "كوين ماري" في لندن: "نظرًا لأن عقيدات الألدوستيرون في هذه الدراسة كانت صغيرة جدًا، فإننا نتحرى الآن ما إذا كان الكي اللحظي للعقدة هو بديل للإزالة الجراحية للغدة الكظرية بالكامل".

https://sputnikarabic.ae/20230609/دراسة-عقار-رخيص-في-متناول-الجميع-قادر-على-محاربة-كورونا--1077932582.html

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