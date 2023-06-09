https://sputnikarabic.ae/20230609/بكين-تعلق-على-تصريح-أمريكا-بأنها-لا-تخير-السعودية-بين-إقامة-علاقات-معها-أو-مع-الصين-1077954750.html
بكين تعلق على تصريح أمريكا بأنها "لا تخير" السعودية بين إقامة علاقات معها أو مع الصين
بكين تعلق على تصريح أمريكا بأنها "لا تخير" السعودية بين إقامة علاقات معها أو مع الصين
ردت الصين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة لا تطلب من المملكة العربية السعودية أن تختار بين إقامة علاقات... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T13:25+0000
2023-06-09T13:25+0000
2023-06-09T13:25+0000
السعودية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0e/1056210564_0:126:1207:805_1920x0_80_0_0_082b299e9ade0183035f96143b472090.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية: "لقد أخذنا علما بكلمات بلينكن، ونأمل أن تعمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم وفقا لهذا الالتزام الذي قطعه بشأن "عدم مطالبة أي شخص بالاختيار بين الولايات المتحدة والصين".وتابع وينبين:وختم وانغ وينبين رده قائلا: "لقد كتب الرئيس الأمريكي السابق، جورج واشنطن، ذات مرة: "إن الأفعال وليس الأقوال هي المعيار الحقيقي لتعلق الأصدقاء"، نحن سنستمع إلى ما تقوله أمريكا، لكن الأهم من ذلك أننا سنراقب ما تفعله".وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، صرح أمس الخميس، بأن "الصين شريك مهم للسعودية والشرق الأوسط وهناك مؤشرات على تعزيز التعاون معها في المستقبل".وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الرياض: "الصين هي أكبر شريك تجاري لنا، وهي شريك مهم للمملكة ومعظم دول المنطقة".وأضاف الوزير السعودي: "أعتقد أن الشراكة منحتنا والصين فوائد كبيرة وهذا التعاون من المرجح أن يزداد لأن التأثير الاقتصادي للصين في المنطقة وخارجها من المرجح أن ينمو مع استمرار نمو اقتصادها".من ناحيته، قال بلينكن خلال المؤتمر: "لم نطلب من أي دولة في المنطقة الاختيار بين علاقاتها بالولايات المتحدة أو الصين".والخميس الماضي، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية.وجاء تصريح الوزارة، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي في بكين، بشأن زيارة المزيد من وفود الأعمال الصينية إلى الدول العربية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: "تتمتع الصين والدول العربية بتاريخ طويل من الصداقة، لطالما كانت الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، وفي العام الماضي، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول العربية 430 مليار دولار".وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.وكان للصين دور بارز في اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران، الذي جرى التوقيع عليه في شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد سنوات من القطيعة، إذ كانت بكين أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20230522/بايدن-يتوقع-ذوبان-الخلاف-مع-الصين-قريبا-وبكين-ترد-عليه-1077309238.html
https://sputnikarabic.ae/20230406/الصين-بعد-بدء-العلاقات-الدبلوماسية-بين-إيران-والسعودية-دول-الشرق-الأوسط-هي-سيدة-مستقبلها-1075611418.html
https://sputnikarabic.ae/20221020/الصين-تؤيد-توسيع-عضوية-بريكس-ردا-على-أنباء-بشأن-رغبة-ولي-العهد-السعودي-في-الانضمام-إليه-1069285484.html
السعودية
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0e/1056210564_134:0:1207:805_1920x0_80_0_0_8692d1d5bf2d006b5e92ba6484091f85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
بكين تعلق على تصريح أمريكا بأنها "لا تخير" السعودية بين إقامة علاقات معها أو مع الصين
تابعنا عبر
ردت الصين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة لا تطلب من المملكة العربية السعودية أن تختار بين إقامة علاقات معها أو بكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في إفادة صحفية
: "لقد أخذنا علما بكلمات بلينكن، ونأمل أن تعمل البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم وفقا لهذا الالتزام الذي قطعه بشأن "عدم مطالبة أي شخص بالاختيار بين الولايات المتحدة والصين".
"كما نأمل أن تكون أمريكا منفتحة حقا بشأن العلاقات المتنامية بين الدول الأخرى مع الصين، والتوقف عن توجيه الضربات إلى شركة "هواوي" والشركات الصينية الأخرى، وكذلك عن إجبار الحلفاء على تقييد صادرات الرقائق إلى الصين، وإجبار الدول الأخرى على الابتعاد عن التعاون مع الصين، والتوقف عن نشر معلومات مضللة عن الصين، مثل قصة "فخ الديون".
وختم وانغ وينبين رده قائلا: "لقد كتب الرئيس الأمريكي السابق، جورج واشنطن، ذات مرة: "إن الأفعال وليس الأقوال هي المعيار الحقيقي لتعلق الأصدقاء"، نحن سنستمع إلى ما تقوله أمريكا، لكن الأهم من ذلك أننا سنراقب ما تفعله".
وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، صرح أمس الخميس، بأن "الصين شريك مهم للسعودية والشرق الأوسط وهناك مؤشرات على تعزيز التعاون معها في المستقبل".
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الرياض: "الصين هي أكبر شريك تجاري لنا، وهي شريك مهم للمملكة ومعظم دول المنطقة".
وأضاف الوزير السعودي: "أعتقد أن الشراكة منحتنا والصين فوائد كبيرة وهذا التعاون من المرجح أن يزداد لأن التأثير الاقتصادي للصين في المنطقة وخارجها من المرجح أن ينمو مع استمرار نمو اقتصادها".
من ناحيته، قال بلينكن خلال المؤتمر: "لم نطلب من أي دولة في المنطقة الاختيار بين علاقاتها بالولايات المتحدة أو الصين".
والخميس الماضي، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن بكين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية
.
وجاء تصريح الوزارة، ردا على سؤال في مؤتمر صحافي في بكين، بشأن زيارة المزيد من وفود الأعمال الصينية إلى الدول العربية.
20 أكتوبر 2022, 15:46 GMT
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ: "تتمتع الصين والدول العربية بتاريخ طويل من الصداقة، لطالما كانت الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، وفي العام الماضي، تجاوز حجم التجارة بين الصين والدول العربية 430 مليار دولار".
وكانت المملكة العربية السعودية قد وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي
، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.
وكان للصين دور بارز في اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران، الذي جرى التوقيع عليه في شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك بعد سنوات من القطيعة، إذ كانت بكين أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.