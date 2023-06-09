https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html
بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة
بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن تحرير مدينة مارينكا لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T04:49+0000
2023-06-09T04:49+0000
2023-06-09T04:49+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأكد بوشيلين، وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه تم تحديد تواريخ تقريبية لتحرير مارينكا، حيث تم تحرير أكثر من نصف المدينة بالفعل. ولكن هناك تحصينات قوية وتعزيزات مستمرة من العدو، مما يجعل عملية التحرير تستغرق وقتًا.وأشار بوشيلين إلى أن تحرير المدينة بالكامل لن يستغرق وقتًا طويلاً بعد نقل وحدات شيشانية إضافية التي تتميز بخبرات قتالية.وأكد على أهمية تقدم القوات الروسية لتحرير المناطق السكنية القريبة، وأن الهدف الأساسي هو صد العدو بعيدًا عن دونيتسك في جميع الاتجاهات. وختم بوشيلين حديثه بأن:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-على-محورين-في-منطقة-العملية-العسكرية-أكثر-من-50-آلية-عسكرية-أوكرانية-1077920641.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية الشيشان, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية الشيشان, العالم, أخبار أوكرانيا
بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن تحرير مدينة مارينكا لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة.
موسكو- سبوتنيك
. وأكد بوشيلين، وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
"، أنه تم تحديد تواريخ تقريبية لتحرير مارينكا، حيث تم تحرير أكثر من نصف المدينة بالفعل. ولكن هناك تحصينات قوية وتعزيزات مستمرة من العدو، مما يجعل عملية التحرير تستغرق وقتًا.
وأشار بوشيلين إلى أن تحرير المدينة بالكامل لن يستغرق وقتًا طويلاً بعد نقل وحدات شيشانية إضافية التي تتميز بخبرات قتالية.
وأكد على أهمية تقدم القوات الروسية لتحرير المناطق السكنية القريبة، وأن الهدف الأساسي هو صد العدو بعيدًا عن دونيتسك في جميع الاتجاهات.
"تحرير مدينة مارينكا ودفع العدو للخلف سيساهم في تقليل القصف على مناطق بتروفسكي وكيروفسكي، وهذا يعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لهم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.