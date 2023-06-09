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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html
بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة
بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن تحرير مدينة مارينكا لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T04:49+0000
2023-06-09T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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جمهورية الشيشان
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موسكو- سبوتنيك. وأكد بوشيلين، وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه تم تحديد تواريخ تقريبية لتحرير مارينكا، حيث تم تحرير أكثر من نصف المدينة بالفعل. ولكن هناك تحصينات قوية وتعزيزات مستمرة من العدو، مما يجعل عملية التحرير تستغرق وقتًا.وأشار بوشيلين إلى أن تحرير المدينة بالكامل لن يستغرق وقتًا طويلاً بعد نقل وحدات شيشانية إضافية التي تتميز بخبرات قتالية.وأكد على أهمية تقدم القوات الروسية لتحرير المناطق السكنية القريبة، وأن الهدف الأساسي هو صد العدو بعيدًا عن دونيتسك في جميع الاتجاهات. وختم بوشيلين حديثه بأن:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-على-محورين-في-منطقة-العملية-العسكرية-أكثر-من-50-آلية-عسكرية-أوكرانية-1077920641.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية الشيشان, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية الشيشان, العالم, أخبار أوكرانيا

بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة

04:49 GMT 09.06.2023
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن تحرير مدينة مارينكا لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة.
موسكو- سبوتنيك. وأكد بوشيلين، وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه تم تحديد تواريخ تقريبية لتحرير مارينكا، حيث تم تحرير أكثر من نصف المدينة بالفعل. ولكن هناك تحصينات قوية وتعزيزات مستمرة من العدو، مما يجعل عملية التحرير تستغرق وقتًا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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02:04 GMT
وأشار بوشيلين إلى أن تحرير المدينة بالكامل لن يستغرق وقتًا طويلاً بعد نقل وحدات شيشانية إضافية التي تتميز بخبرات قتالية.
وأكد على أهمية تقدم القوات الروسية لتحرير المناطق السكنية القريبة، وأن الهدف الأساسي هو صد العدو بعيدًا عن دونيتسك في جميع الاتجاهات.
وختم بوشيلين حديثه بأن:
"تحرير مدينة مارينكا ودفع العدو للخلف سيساهم في تقليل القصف على مناطق بتروفسكي وكيروفسكي، وهذا يعتبر أمرًا مهمًا بالنسبة لهم".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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