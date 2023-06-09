https://sputnikarabic.ae/20230609/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-بالكامل-لن-يدوم-طويلا-بعد-نقل-وحدات-شيشانية-إضافية-إلى-المدينة-1077921300.html

بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة

بوشيلين: تحرير ماريينكا بالكامل لن يدوم طويلا بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن تحرير مدينة مارينكا لن يطول بعد نقل وحدات شيشانية إضافية إلى المدينة. 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T04:49+0000

2023-06-09T04:49+0000

2023-06-09T04:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

جمهورية الشيشان

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/18/1059085134_0:108:2300:1402_1920x0_80_0_0_168e459f929ecb21ffe0e783a26a0c40.jpg

موسكو- سبوتنيك. وأكد بوشيلين، وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه تم تحديد تواريخ تقريبية لتحرير مارينكا، حيث تم تحرير أكثر من نصف المدينة بالفعل. ولكن هناك تحصينات قوية وتعزيزات مستمرة من العدو، مما يجعل عملية التحرير تستغرق وقتًا.وأشار بوشيلين إلى أن تحرير المدينة بالكامل لن يستغرق وقتًا طويلاً بعد نقل وحدات شيشانية إضافية التي تتميز بخبرات قتالية.وأكد على أهمية تقدم القوات الروسية لتحرير المناطق السكنية القريبة، وأن الهدف الأساسي هو صد العدو بعيدًا عن دونيتسك في جميع الاتجاهات. وختم بوشيلين حديثه بأن:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الروسية-تدمر-على-محورين-في-منطقة-العملية-العسكرية-أكثر-من-50-آلية-عسكرية-أوكرانية-1077920641.html

جمهورية الشيشان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, جمهورية الشيشان, العالم, أخبار أوكرانيا