https://sputnikarabic.ae/20230610/الخارجية-الأمريكية-أقمارنا-الصناعية-رصدت-في-السودان-انتهاكات-جسيمة-لإعلان-جدة-1077972249.html

الخارجية الأمريكية: أقمارنا الصناعية رصدت في السودان انتهاكات جسيمة لإعلان جدة

الخارجية الأمريكية: أقمارنا الصناعية رصدت في السودان انتهاكات جسيمة لإعلان جدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراقب أنشطة طرفي النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، من خلال الأقمار الصناعية، للتحقق من تنفيذ إعلان جدة. 10.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-10T10:09+0000

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وأعلنت الوزارة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه بينما تواصل الولايات المتحدة وشركاؤها بذل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء القتال في السودان، وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة مدنية، فإننا نراقب أنشطة الأطراف المتحاربة من خلال صور الأقمار الصناعية التجارية وتحليل البيانات مفتوحة المصدر".وأضافت الخارجية الأمريكية أن بعض نتائج هذا الرصد ستنشر علنا عبر منصة مرصد الصراع في السودان، في ذلك الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التي ارتكبها المقاتلون وتحركات المعدات العسكرية والتغيرات السكانية السريعة.وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، أمس الجمعة، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء ‏البلاد لمدة 24 ساعة‎.‎وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".وأشار الجيش السوداني في بيانه إلى أن الهدنة تبدأ اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم، وتعلن التزامها بها، كما شدد على "احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات، قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة".وأشار بيان لوزارة الخارجية السعودية، إلى أن الجيش السوداني والدعم السريع اتفقا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، لافتا إلى أن الرياض وواشنطن تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط جراء عدم الالتزام بالهدن السابقة.كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة المقررة غدا سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.

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