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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/القوات-الروسية-تصد-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-أرتيوموفسك-وتحيد-230-جنديا-أوكرانيا--1077976057.html
القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتحيد 230 عسكريا
القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتحيد 230 عسكريا
أعلنت وزارة الدفاع االروسية، اليوم السبت، أن القوات صدت خمس هجمات للعدو في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T12:45+0000
2023-06-10T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، نجحت الإجراءات النشطة لمجموعة القوات "الجنوبية" خلال النهار في صد خمس هجمات للعدو في اتجاه كليشييفكا ودوبوفو فاسيليفكا وياغودنوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان أنه تم تدمير ما يصل إلى 230 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر من طراز "دي 30".وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوملينسك وسينكوفكا وأورليانكا في مقاطعة خاركوف.وتم قمع أنشطة أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك تم تحييد ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير ناقلة جند مدرعة، وشاحنتين بيك آب، بالإضافة إلى نظام مدفعية من طراز "إم 777" أمريكي الصنع.
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القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتحيد 230 عسكريا

12:45 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 10.06.2023)
© Sputnik . Иван Родионов / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Иван Родионов
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع االروسية، اليوم السبت، أن القوات صدت خمس هجمات للعدو في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، نجحت الإجراءات النشطة لمجموعة القوات "الجنوبية" خلال النهار في صد خمس هجمات للعدو في اتجاه كليشييفكا ودوبوفو فاسيليفكا وياغودنوي وأندريفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان أنه تم تدمير ما يصل إلى 230 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، بالإضافة إلى اثنين من مدافع الهاوتزر من طراز "دي 30".
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات التجمع "الغربية" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوملينسك وسينكوفكا وأورليانكا في مقاطعة خاركوف.
وتم قمع أنشطة أربع مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
بالإضافة إلى ذلك تم تحييد ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وتدمير ناقلة جند مدرعة، وشاحنتين بيك آب، بالإضافة إلى نظام مدفعية من طراز "إم 777" أمريكي الصنع.
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