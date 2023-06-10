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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230610/زيلينسكي-يؤكد-بدء-الهجوم-المضاد-الأوكراني--1077979313.html
زيلينسكي يؤكد بدء الهجوم المضاد الأوكراني
زيلينسكي يؤكد بدء الهجوم المضاد الأوكراني
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن عمليات الهجوم المضاد جارية في أوكرانيا، لكنه امتنع عن الإفصاح في أي مرحلة هي الآن. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T14:06+0000
2023-06-10T14:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، في أي مرحلة - لن أتحدث بالتفصيل. أعتقد أننا سنشعر بكل شيء بالتأكيد".وفي السياق نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين، أمس الجمعة، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد بدأ، يتضح ذلك من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف.وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الغرب يقوم بتوسيع حجم ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها على محاربة روسيا، والتي تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها.حددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230610/وزير-الدفاع-الإيطالي-محاولة-الهجوم-المضاد-الأوكراني-يثير-العديد-من-التساؤلات-1077972746.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يؤكد بدء الهجوم المضاد الأوكراني

14:06 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 14:20 GMT 10.06.2023)
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن عمليات الهجوم المضاد جارية في أوكرانيا، لكنه امتنع عن الإفصاح في أي مرحلة هي الآن.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف: "بدأت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، في أي مرحلة - لن أتحدث بالتفصيل. أعتقد أننا سنشعر بكل شيء بالتأكيد".
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين، أمس الجمعة، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد بدأ، يتضح ذلك من استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من قبل كييف.
العلم الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
وزير الدفاع الإيطالي: محاولة الهجوم المضاد الأوكراني تثير العديد من التساؤلات
10:42 GMT
وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الغرب يقوم بتوسيع حجم ومدى الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، كجزء من سياسة الولايات المتحدة وحلفائها على محاربة روسيا، والتي تهدف لتدمير روسيا وتفكيك أوصالها.
حددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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