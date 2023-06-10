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https://sputnikarabic.ae/20230610/لابيد-عن-تفشي-العنف-بالمجتمع-العربي-على-نتنياهو-إقالة-بن-غفير-1077984111.html
لابيد عن تفشي العنف بالمجتمع العربي: على نتنياهو إقالة بن غفير
لابيد عن تفشي العنف بالمجتمع العربي: على نتنياهو إقالة بن غفير
دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية تفشي الجريمة... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T18:21+0000
2023-06-10T18:21+0000
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ومنذ بداية العام الجاري قتل ما يزيد عن 95 شخص في جرائم عنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ضبط الجناة ومكافحة الظاهرة.وقال لابيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بموقع تويتر: "يجب على نتنياهو إقالة بن غفير".وتابع متحدثا عن بن غفير وهو رئيس حزب "قوة يهودية": خبرته الوحيدة في الميدان هي كونه مجرمًا مُدانًا، وليس لديه أدنى فكرة عما يفعله - منذ أن أصبح وزيراً، زاد عدد القتلى بنسبة 300٪".وسبق أن أدين بن غفير بثماني تهم على الأقل، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، عندما كان عضوا في حركة "كاخ" المصنفة إرهابية في إسرائيل.وبحسب رصد لصحيفة "هآرتس" العبرية، فقد قتل منذ بداية العام 96 شخصًا في المجتمع العربي، مقابل 34 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبرة أن "هذه البيانات هي تأكيد مؤلم على عدم كفاءة الحكومة".ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح، وتراجع معدلات القبض على المجرمين الذين نفذوا جرائم قتل، مقارنة بقوة وسرعة إنفاذ القانون في جرائم مماثلة تقع داخل المدن اليهودية.وبحسب أخر إحصاء رسمي، وصل عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (فلسطينيو عام 1948)، إلى مليونين و48 ألفا يشكلون 21% من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم9.727 مليون نسمة.
https://sputnikarabic.ae/20210817/لماذا-تتصاعد-الجريمة-في-المدن-العربية-بإسرائيل-وهل-يساهم-برنامج-بينت-في-مواجهتها؟-1049869654.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

لابيد عن تفشي العنف بالمجتمع العربي: على نتنياهو إقالة بن غفير

18:21 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDTرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / RONALDO SCHEMIDT
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دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية تفشي الجريمة داخل المجتمع العربي.
ومنذ بداية العام الجاري قتل ما يزيد عن 95 شخص في جرائم عنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ضبط الجناة ومكافحة الظاهرة.
وقال لابيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بموقع تويتر: "يجب على نتنياهو إقالة بن غفير".
وتابع متحدثا عن بن غفير وهو رئيس حزب "قوة يهودية": خبرته الوحيدة في الميدان هي كونه مجرمًا مُدانًا، وليس لديه أدنى فكرة عما يفعله - منذ أن أصبح وزيراً، زاد عدد القتلى بنسبة 300٪".
وسبق أن أدين بن غفير بثماني تهم على الأقل، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، عندما كان عضوا في حركة "كاخ" المصنفة إرهابية في إسرائيل.
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وبحسب رصد لصحيفة "هآرتس" العبرية، فقد قتل منذ بداية العام 96 شخصًا في المجتمع العربي، مقابل 34 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبرة أن "هذه البيانات هي تأكيد مؤلم على عدم كفاءة الحكومة".
ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح، وتراجع معدلات القبض على المجرمين الذين نفذوا جرائم قتل، مقارنة بقوة وسرعة إنفاذ القانون في جرائم مماثلة تقع داخل المدن اليهودية.
وبحسب أخر إحصاء رسمي، وصل عدد الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية (فلسطينيو عام 1948)، إلى مليونين و48 ألفا يشكلون 21% من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم9.727 مليون نسمة.
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