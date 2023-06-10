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https://sputnikarabic.ae/20230610/-القوات-الروسية-تحبط-محاولات-الهجوم-الأوكراني-في-مناطق-تورسكو-وسيريبريانسكو-1077963863.html
القوات الروسية تحبط محاولات الهجوم الأوكراني في مناطق تورسكو وسيريبريانسكو
القوات الروسية تحبط محاولات الهجوم الأوكراني في مناطق تورسكو وسيريبريانسكو
أفاد رئيس المركز الإعلامي للتجمع العسكري "المركز" ألكسندر سافتشوك بأن القوات الروسية قد أحبطت محاولات هجوم من قبل مجموعات الاقتحام التابعة لوحدتين من اللواء... 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T02:33+0000
2023-06-10T02:34+0000
روسيا
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وقال سافتشوك: "تم إفشال محاولات مجموعات الاقتحام المدعومة بمدافعية وطائرات الجيش بالهجوم على مجموعات اللواء الجوي المحمولة جوًا من اللواء العسكري 81 واللواء الميكانيكي 67 للقوات الأوكرانية في مناطق تورسكو وسيريبريانسكو ليسنيتشيستفو".وفي يوم الجمعة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بدء عملية الدفاع المضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأكد الزعيم الروسي أنه لم يتم تحقيق أي من أهداف كييف في أي من مناطق القتال.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230610/أنطونوف-الولايات-المتحدة-ليست-لديها-رغبة-في-تسوية-سلمية-للصراع-في-أوكرانيا-1077963326.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الروسية تحبط محاولات الهجوم الأوكراني في مناطق تورسكو وسيريبريانسكو

02:33 GMT 10.06.2023 (تم التحديث: 02:34 GMT 10.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد رئيس المركز الإعلامي للتجمع العسكري "المركز" ألكسندر سافتشوك بأن القوات الروسية قد أحبطت محاولات هجوم من قبل مجموعات الاقتحام التابعة لوحدتين من اللواء الأوكراني في منطقتي تورسكو وسيريبريانسكو ليسنيتشيستفو.
وقال سافتشوك: "تم إفشال محاولات مجموعات الاقتحام المدعومة بمدافعية وطائرات الجيش بالهجوم على مجموعات اللواء الجوي المحمولة جوًا من اللواء العسكري 81 واللواء الميكانيكي 67 للقوات الأوكرانية في مناطق تورسكو وسيريبريانسكو ليسنيتشيستفو".
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنطونوف: الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في تسوية سلمية في أوكرانيا
01:32 GMT
وفي يوم الجمعة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بدء عملية الدفاع المضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأكد الزعيم الروسي أنه لم يتم تحقيق أي من أهداف كييف في أي من مناطق القتال.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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