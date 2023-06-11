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https://sputnikarabic.ae/20230611/السفير-الأمريكي-في-إسرائيل-لن-يتم-السماح-لإيران-بإنتاج-أسلحة-نووية-1078006770.html
السفير الأمريكي في إسرائيل: لن يتم السماح لإيران بإنتاج أسلحة نووية
السفير الأمريكي في إسرائيل: لن يتم السماح لإيران بإنتاج أسلحة نووية
أكد السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، اليوم الأحد، أنه "لن يُسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية". 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T15:31+0000
2023-06-11T15:31+0000
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز قال إن واشنطن لن تسمح لإيران بإنتاج أي أسلحة نووية.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، إن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يمنع طهران من الاستمرار في مشروعها النووي.ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن نتنياهو بشأن إجراء اتصالات أو مباحثات أمريكية إيرانية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، أن إسرائيل ليست ملزمة بمثل هذا الاتفاق، وأن حكومته ستتخذ كل ما يلزم لحماية إسرائيل.وأوضح نتنياهو أن الاتفاق بين طهران وواشنطن لن يوقف إيران عن تطوير برنامجها النووي، ولن يسمح إلا بتدفق أموال كبيرة إلى ما أسماهم بـ"المنظمات الإرهابية" التي تعمل تحت رعاية إيرانية.من جهته، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي، شريطة عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية.وقال خامنئي، خلال تفقده معرض الإنجازات النووية بطهران، اليوم الأحد إنه "لا مشكلة في توقيع اتفاق، ولكن ينبغي عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية".وأضاف، أنه "ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الضمانات، ولا يجوز انتهاك قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي أقره البرلمان"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، رغم تطمينات أمريكية بأن الاتفاق لن يضر بإسرائيل، ولا داعي للقلق من هذا الاتفاق بالنسبة لتل أبيب.وأكدت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت سيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن، في دولة أوروبية، يوم الخميس المقبل، على خلفية هذا القلق الذي ينتاب الساحتين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين، رغم التطمينات الأمريكية.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجانب الأمريكي يجري مباحثات غير مباشرة أو عبر وسطاء مع نظيره الإيراني عبر دولتين خليجتين، وهما سلطنة عمان وقطر، وأن واشنطن قررت استبدال المسؤول عن الاتصالات مع إيران من روب مالي إلى بريت ماكغورك، إذ يعد الأخير أحد المقربين من مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تريد اتفاقا طويلا وقويا وألا يتعلق بالملف النووي فحسب، بل يناقش قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى ومحاولات التوصل إلى تفاهمات هادئة في جميع المجالات، في وقت يرى الإسرائيليون أن الجانب الإيراني لن يوافق على ذلك لأن الاتفاق الحالي من المفترض أن ينتهي في أجزائه الرئيسية بحلول عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20230611/صحيفة-عبرية-احتمال-التوصل-لاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-في-تزايد-وسط-تخوف-إسرائيلي-1077991673.html
https://sputnikarabic.ae/20230606/كنعاني-يقول-إن-إسرائيل-من-يجب-تحذير-الأذربيجانيين-منها-وليس-إيران-1077789830.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

السفير الأمريكي في إسرائيل: لن يتم السماح لإيران بإنتاج أسلحة نووية

15:31 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / HAMED MALEKPOUR
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أكد السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز، اليوم الأحد، أنه "لن يُسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "السفير الأمريكي في إسرائيل توماس نايدز قال إن واشنطن لن تسمح لإيران بإنتاج أي أسلحة نووية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق اليوم، إن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يمنع طهران من الاستمرار في مشروعها النووي.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن نتنياهو بشأن إجراء اتصالات أو مباحثات أمريكية إيرانية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، أن إسرائيل ليست ملزمة بمثل هذا الاتفاق، وأن حكومته ستتخذ كل ما يلزم لحماية إسرائيل.
وأوضح نتنياهو أن الاتفاق بين طهران وواشنطن لن يوقف إيران عن تطوير برنامجها النووي، ولن يسمح إلا بتدفق أموال كبيرة إلى ما أسماهم بـ"المنظمات الإرهابية" التي تعمل تحت رعاية إيرانية.
من جهته، أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أنه لا مشكلة في إبرام اتفاق نووي، شريطة عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية.
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وقال خامنئي، خلال تفقده معرض الإنجازات النووية بطهران، اليوم الأحد إنه "لا مشكلة في توقيع اتفاق، ولكن ينبغي عدم المساس بالبنية التحتية للصناعة النووية الإيرانية".
وأضاف، أنه "ينبغي الحفاظ على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة الضمانات، ولا يجوز انتهاك قانون رفع العقوبات الاستراتيجي الذي أقره البرلمان"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، رغم تطمينات أمريكية بأن الاتفاق لن يضر بإسرائيل، ولا داعي للقلق من هذا الاتفاق بالنسبة لتل أبيب.
وأكدت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت سيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن، في دولة أوروبية، يوم الخميس المقبل، على خلفية هذا القلق الذي ينتاب الساحتين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين، رغم التطمينات الأمريكية.
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وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجانب الأمريكي يجري مباحثات غير مباشرة أو عبر وسطاء مع نظيره الإيراني عبر دولتين خليجتين، وهما سلطنة عمان وقطر، وأن واشنطن قررت استبدال المسؤول عن الاتصالات مع إيران من روب مالي إلى بريت ماكغورك، إذ يعد الأخير أحد المقربين من مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.
وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تريد اتفاقا طويلا وقويا وألا يتعلق بالملف النووي فحسب، بل يناقش قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى ومحاولات التوصل إلى تفاهمات هادئة في جميع المجالات، في وقت يرى الإسرائيليون أن الجانب الإيراني لن يوافق على ذلك لأن الاتفاق الحالي من المفترض أن ينتهي في أجزائه الرئيسية بحلول عام 2025.
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