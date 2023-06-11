https://sputnikarabic.ae/20230611/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-60-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077987428.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T01:27+0000
2023-06-11T01:27+0000
2023-06-11T01:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 35 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، قصف العدو 21 مرة من الأنظمة الصاروخية ومدافع 155 مم. على محور غورلوفكا – 12 قصف من الأنظمة الصاروخية ومدافع 155 و152 مم. على محور ياسينوفاتايا – قصفين من مدافع 155 مم".يذكر أنه في اليوم السابق، تم 18 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 35 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 222 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 35 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، قصف العدو 21 مرة من الأنظمة الصاروخية
ومدافع 155 مم. على محور غورلوفكا – 12 قصف من الأنظمة الصاروخية ومدافع 155 و152 مم. على محور ياسينوفاتايا – قصفين من مدافع 155 مم".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، غولموفسكي، اوزيريانوفكا، مينيرالنويه، ياسينوفاتايا، لوغانسكويه، ألكساندروفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم 18 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكراني
ة.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.