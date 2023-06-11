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https://sputnikarabic.ae/20230611/اليابان-تمدد-أمرها-بتدمير-أي-هدف-جوي-لكوريا-الشمالية-يهدد-أراضيها-1077991396.html
اليابان تمدد أمرها بتدمير أي هدف جوي لكوريا الشمالية يهدد أراضيها
اليابان تمدد أمرها بتدمير أي هدف جوي لكوريا الشمالية يهدد أراضيها
مددت اليابان أمرها الصادر لقوات الدفاع الجوي، الذي يتضمن تدمير أي هدف جوي تابع لكوريا الشمالية في حال رأت أنه يمثل تهديدا لأراضيها. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T08:51+0000
2023-06-11T08:51+0000
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وصدر أمر تمديد العمل بحالة التأهب للدفاع الجوي الياباني، اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز".ويتضمن الأمر قيام الدفاع الجوي الياباني بتدمير أي صاروخ باليستي كوري شمالي أو قذائف مدفعية أو حتى حطام صواريخ يمكن أن يمثل تهديدا لأراضيها.ويمثل الأمر الصادر اليوم من وزارة الدفاع اليابانية تمديدا للوضع الذي كان سائدا قبل تحديد مهلة لكوريا الشمالية حتى تقوم بإطلاق قمر صناعي.وانتهت المهلة، اليوم الأحد، وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن تمديد وضع التأهب سيظل ساريا حتى تصدر أوامر جديدة بشأنه.وقالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت، يوم الأربعاء، بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/ أيار و 11 يونيو/ حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18" في 13 أبريل/ نيسان.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230531/اليابان-إطلاق-المقذوفات-الكورية-الشمالية-يهدد-أمن-بلادنا-والمجتمع-الدولي-1077599532.html
https://sputnikarabic.ae/20230531/كوريا-الشمالية-تكشف-سبب-تحطم-قمر-الاستطلاع-العسكري-أثناء-عملية-الإطلاق-1077599872.html
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رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, أخبار اليابان, أخبار العالم الآن

اليابان تمدد أمرها بتدمير أي هدف جوي لكوريا الشمالية يهدد أراضيها

08:51 GMT 11.06.2023
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis / منظومة صواريخ ثاد الأمريكية
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis /
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مددت اليابان أمرها الصادر لقوات الدفاع الجوي، الذي يتضمن تدمير أي هدف جوي تابع لكوريا الشمالية في حال رأت أنه يمثل تهديدا لأراضيها.
وصدر أمر تمديد العمل بحالة التأهب للدفاع الجوي الياباني، اليوم الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز".
ويتضمن الأمر قيام الدفاع الجوي الياباني بتدمير أي صاروخ باليستي كوري شمالي أو قذائف مدفعية أو حتى حطام صواريخ يمكن أن يمثل تهديدا لأراضيها.
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ويمثل الأمر الصادر اليوم من وزارة الدفاع اليابانية تمديدا للوضع الذي كان سائدا قبل تحديد مهلة لكوريا الشمالية حتى تقوم بإطلاق قمر صناعي.
وانتهت المهلة، اليوم الأحد، وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن تمديد وضع التأهب سيظل ساريا حتى تصدر أوامر جديدة بشأنه.
وقالت كوريا الشمالية إن محاولتها إطلاق صاروخ القمر الصناعي "شوليما-1" لإيصال قمر استطلاعي إلى المدار فشلت، يوم الأربعاء، بسبب خلل في المرحلة الثانية من محرك الصاروخ.
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وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/ أيار و 11 يونيو/ حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما قالت إنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "هواسونغ -18" في 13 أبريل/ نيسان.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على استفزازات كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
© Sputnikصاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي هواسونغ - 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
صاروخ كوريا الشمالية الباليستي "هواسونغ - 12"
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