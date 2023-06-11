https://sputnikarabic.ae/20230611/سلطات-إسعاف-77-شخصا-إلى-المستشفيات-من-الجزء-المغمور-بالمياه-لمحافظة-خيرسون-1077987746.html
سلطات: إسعاف 77 شخصا إلى المستشفيات من الجزء المغمور بالمياه لمحافظة خيرسون
سلطات: إسعاف 77 شخصا إلى المستشفيات من الجزء المغمور بالمياه لمحافظة خيرسون
أعلن القائم بأعمال محافظ خيرسون، فلاديمير سالدو، أن عدد الأشخاص الذين تم إسعافهم من الأراضي المغمورة في محافظة خيرسون بعد انهيار محطة كاخوفسكايا للطاقة... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T02:56+0000
2023-06-11T02:56+0000
2023-06-11T02:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
سد
إسعاف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841681_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6459a3a6f0820e892dfc6b65d2fde8b.jpg
موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو على التلغرام، "تم إسعاف 77 شخصًا من الأراضي المتضررة إلى مستشفيات المحافظة. يقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة".وقد تضرر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا لتوليد الكهرباء على نهر دنيبرو خلال ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضي، إلا أن السد لم يُدمر بالكامل ولكن انهياره تسبب في تدفق المياه إلى البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر.وقامت السلطات في بعض المناطق المتضررة بإجلاء السكان.ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبرو، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230610/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-دبابات-ليوبارد-الألمانية-وعربات-برادلي-الأمريكية-1077980500.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077841681_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31efe304c67fbddc8c9e40fc12cea9c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الأوكرانية, سد, إسعاف
روسيا, القوات الأوكرانية, سد, إسعاف
سلطات: إسعاف 77 شخصا إلى المستشفيات من الجزء المغمور بالمياه لمحافظة خيرسون
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال محافظ خيرسون، فلاديمير سالدو، أن عدد الأشخاص الذين تم إسعافهم من الأراضي المغمورة في محافظة خيرسون بعد انهيار محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية ارتفع إلى 77 شخص.
موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو على التلغرام، "تم إسعاف 77 شخصًا
من الأراضي المتضررة إلى مستشفيات المحافظة. يقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة".
وأشار المسؤول إلى أنه إجمالي تم إجلاء حوالي 7 آلاف شخص، منهم 323 طفلاً، وهناك حوالي 1500 شخصا في نقاط الإقامة المؤقتة.
وقد تضرر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا لتوليد الكهرباء على نهر دنيبرو خلال ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضي، إلا أن السد لم يُدمر بالكامل ولكن انهياره تسبب في تدفق المياه إلى البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر.
ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبرو، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون.