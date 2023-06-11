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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230611/سلطات-إسعاف-77-شخصا-إلى-المستشفيات-من-الجزء-المغمور-بالمياه-لمحافظة-خيرسون-1077987746.html
سلطات: إسعاف 77 شخصا إلى المستشفيات من الجزء المغمور بالمياه لمحافظة خيرسون
سلطات: إسعاف 77 شخصا إلى المستشفيات من الجزء المغمور بالمياه لمحافظة خيرسون
أعلن القائم بأعمال محافظ خيرسون، فلاديمير سالدو، أن عدد الأشخاص الذين تم إسعافهم من الأراضي المغمورة في محافظة خيرسون بعد انهيار محطة كاخوفسكايا للطاقة... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T02:56+0000
2023-06-11T02:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
سد
إسعاف
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موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو على التلغرام، "تم إسعاف 77 شخصًا من الأراضي المتضررة إلى مستشفيات المحافظة. يقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة".وقد تضرر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا لتوليد الكهرباء على نهر دنيبرو خلال ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضي، إلا أن السد لم يُدمر بالكامل ولكن انهياره تسبب في تدفق المياه إلى البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر.وقامت السلطات في بعض المناطق المتضررة بإجلاء السكان.ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبرو، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون.
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روسيا, القوات الأوكرانية, سد, إسعاف
روسيا, القوات الأوكرانية, سد, إسعاف

سلطات: إسعاف 77 شخصا إلى المستشفيات من الجزء المغمور بالمياه لمحافظة خيرسون

02:56 GMT 11.06.2023
© AP Photo / Libkosتداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلن القائم بأعمال محافظ خيرسون، فلاديمير سالدو، أن عدد الأشخاص الذين تم إسعافهم من الأراضي المغمورة في محافظة خيرسون بعد انهيار محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية ارتفع إلى 77 شخص.
موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو على التلغرام، "تم إسعاف 77 شخصًا من الأراضي المتضررة إلى مستشفيات المحافظة. يقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة".
وأشار المسؤول إلى أنه إجمالي تم إجلاء حوالي 7 آلاف شخص، منهم 323 طفلاً، وهناك حوالي 1500 شخصا في نقاط الإقامة المؤقتة.
وقد تضرر الجزء العلوي من محطة كاخوفسكايا لتوليد الكهرباء على نهر دنيبرو خلال ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضي، إلا أن السد لم يُدمر بالكامل ولكن انهياره تسبب في تدفق المياه إلى البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر.
وقامت السلطات في بعض المناطق المتضررة بإجلاء السكان.
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أمس, 14:53 GMT
ومحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبرو، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون.
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