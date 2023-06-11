https://sputnikarabic.ae/20230611/سونطراك-الجزائرية-توقع-اتفاقية-دولية-لإنشاء-مجمع-للبتروكيماويات-في-أرزيو-1078012488.html
"سونطراك" الجزائرية توقع اتفاقية دولية لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في أرزيو
"سونطراك" الجزائرية توقع اتفاقية دولية لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في أرزيو
أبرمت شركة "ستاب بوليمر" التابعة لشركة "سونطراك" الجزائرية، اليوم الأحد، عقدا مع شركة "بيتروفاك إتش كيو سي" البريطانية، لإنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات في... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T19:19+0000
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الجزائر- سبوتنيك. وأصدرت شركة "سونطراك" بيانا، قالت فيه إن العقد يتعلق بتمويل إنشاء مجمع للبتروكيماويات على مستوى المنطقة الصناعية في مدينة أرزيو على مساحة 88 هكتارا، مستهدفا إنتاج 550 ألف طن سنويا من البوليبروبلين.وأضاف بيان الشركة، إنه من المقرر أن يتم إنجاز المشروع في غضون 42 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر ما يقرب من 6 آلاف فرصة عمل، خلال مرحلة الإنشاء، و450 وظيفة بعد التشغيل.ومن المنتظر أن يعتمد المشروع على القواعد والمعايير المطبقة على المستويين الوطني والدولي في مجال حماية البيئة، مع تنفيذ برنامج واسع لغرس الأشجار والغطاء النباتي على مستوى ولاية وهران".يذكر أنه في منتصف مايو/ أيار الماضي، قعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، والشركة الصينية "وانهوا كيميكال"، عقدا لتموين مركب البتروكيمياء "لوانهوا" بغاز البترول المسال، وجاء في بيان الشركة: "يتعلق العقد بتموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري".وتابع البيان: "يمثل الاتفاق تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال، ويسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم".
https://sputnikarabic.ae/20230203/وكالة-شركتا-سوناطراك-وأرامكو-ترفعان-سعر-الغاز-المسال-1073071945.html
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العالم العربي, الجزائر, اقتصاد, بريطانيا
العالم العربي, الجزائر, اقتصاد, بريطانيا
"سونطراك" الجزائرية توقع اتفاقية دولية لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في أرزيو
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أبرمت شركة "ستاب بوليمر" التابعة لشركة "سونطراك" الجزائرية، اليوم الأحد، عقدا مع شركة "بيتروفاك إتش كيو سي" البريطانية، لإنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات في مدينة أرزيو الجزائرية.
الجزائر- سبوتنيك. وأصدرت شركة "سونطراك
" بيانا، قالت فيه إن العقد يتعلق بتمويل إنشاء مجمع للبتروكيماويات على مستوى المنطقة الصناعية في مدينة أرزيو على مساحة 88 هكتارا، مستهدفا إنتاج 550 ألف طن سنويا من البوليبروبلين.
وأضاف بيان الشركة، إنه من المقرر أن يتم إنجاز المشروع في غضون 42 شهرا، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر ما يقرب من 6 آلاف فرصة عمل، خلال مرحلة الإنشاء، و450 وظيفة بعد التشغيل.
ومن المنتظر أن يعتمد المشروع على القواعد والمعايير المطبقة على المستويين الوطني والدولي في مجال حماية البيئة، مع تنفيذ برنامج واسع لغرس الأشجار والغطاء النباتي على مستوى ولاية وهران".
يذكر أنه في منتصف مايو/ أيار الماضي، قعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك"، والشركة الصينية "وانهوا كيميكال"، عقدا لتموين مركب البتروكيمياء
"لوانهوا" بغاز البترول المسال، وجاء في بيان الشركة: "يتعلق العقد بتموين منتظم للسوق الأسيوي بغاز البترول المسال الجزائري".
وتابع البيان: "يمثل الاتفاق تحولا مهما بالنسبة للصادرات الجزائرية من غاز البترول المسال، ويسمح أيضا بإدراج مرجع سعر غاز البترول المسال الجزائري في أكبر سوق إقليمية في العالم".