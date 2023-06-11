https://sputnikarabic.ae/20230611/مصرع-شخصين-إثر-تحطم-طائرة-صغيرة-في-منطقة-جبلية-بولاية-أريزونا-الأمريكية-1077988151.html
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية
قال مسؤولون إن شخصين اثنين لقيا مصرعهما يوم السبت إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية شرقي فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T04:39+0000
2023-06-11T04:39+0000
2023-06-11T05:14+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أريزونا
سقوط طائرة
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ففي صباح يوم السبت، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة بينال عبر "تويتر" إنه يستجيب لبلاغ يفيد بأن طائرة سقطت في منطقة جبال الخرافات، مضيفا أن أطرافا عدة أبلغت عن مشاهدتها للحادث.وقال مكتب قائد الشرطة في تحديث بعد ساعات إن الطائرة المعنية عبارة عن طائرة صغيرة ذات مقعدين، وقد توفي الشخصان اللذان كانا على متنها، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على "التأكد من هويتهما وإخطار أقاربهما".وذكر مسؤولون أن التقارير أفادت بأن الطائرة ذات المحرك الواحد كانت ضمن رحلة شملت طائرتين أخريين، وفقا لوكالة "شينخوا".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أريزونا, سقوط طائرة
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أريزونا, سقوط طائرة
مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية
04:39 GMT 11.06.2023 (تم التحديث: 05:14 GMT 11.06.2023) تابعنا عبر
قال مسؤولون إن شخصين اثنين لقيا مصرعهما يوم السبت إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية شرقي فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.
ففي صباح يوم السبت، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة بينال عبر "تويتر" إنه يستجيب لبلاغ يفيد بأن طائرة سقطت
في منطقة جبال الخرافات، مضيفا أن أطرافا عدة أبلغت عن مشاهدتها للحادث.
وقال مكتب قائد الشرطة في تحديث بعد ساعات إن الطائرة المعنية عبارة عن طائرة صغيرة
ذات مقعدين، وقد توفي الشخصان اللذان كانا على متنها، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على "التأكد من هويتهما وإخطار أقاربهما".
وذكر مسؤولون أن التقارير أفادت بأن الطائرة ذات المحرك الواحد كانت ضمن رحلة شملت طائرتين أخريين، وفقا لوكالة "شينخوا".