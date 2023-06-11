عربي
https://sputnikarabic.ae/20230611/وزير-الطاقة-السعودي-يكشف-سبب-اهتمام-المملكة-بتطوير-علاقاتها-بالصين-فيديو-1078010990.html
وزير الطاقة السعودي يكشف سبب اهتمام المملكة بتطوير علاقاتها بالصين... فيديو
وزير الطاقة السعودي يكشف سبب اهتمام المملكة بتطوير علاقاتها بالصين... فيديو
كشف وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، سبب اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بالصين. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T17:54+0000
2023-06-11T17:54+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
السعودية
اقتصاد
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062202798_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_8af5075da7d3d3280141038dfa983fa2.jpg
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية تصريحات للوزير السعودي أدلى بها خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض، حيث صرح قائلا إن "الأمر بسيط جدا، عندما يتعلق الأمر بالنفط، فالطلب على النفط في الصين ما زال يتزايد، لذلك علينا أن نحصل على جزء من هذا الطلب".وتابع عبد العزيز بن سلمان قائلا: "نريد الاستثمار في الصين، إذ أن لدينا برنامجا طموحا لذلك الأمر، وربما الطرف الأكثر أهمية هي الاستثمارات الصينية، نفعل الاثنين، الاستثمار في الصين والاستثمار هنا".في سياق متصل، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين ‏الصين والعرب.‏وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".يذكر أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.
الصين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062202798_0:0:2049:1537_1920x0_80_0_0_64cba481c69f635e448ecf2b17a89097.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, السعودية, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, السعودية, اقتصاد, الأخبار

وزير الطاقة السعودي يكشف سبب اهتمام المملكة بتطوير علاقاتها بالصين... فيديو

17:54 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، سبب اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بالصين.
ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية تصريحات للوزير السعودي أدلى بها خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض، حيث صرح قائلا إن "الأمر بسيط جدا، عندما يتعلق الأمر بالنفط، فالطلب على النفط في الصين ما زال يتزايد، لذلك علينا أن نحصل على جزء من هذا الطلب".
وتابع عبد العزيز بن سلمان قائلا: "نريد الاستثمار في الصين، إذ أن لدينا برنامجا طموحا لذلك الأمر، وربما الطرف الأكثر أهمية هي الاستثمارات الصينية، نفعل الاثنين، الاستثمار في الصين والاستثمار هنا".
في سياق متصل، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين ‏الصين والعرب.‏
وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".
وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".
يذكر أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала