https://sputnikarabic.ae/20230611/وزير-الطاقة-السعودي-يكشف-سبب-اهتمام-المملكة-بتطوير-علاقاتها-بالصين-فيديو-1078010990.html

وزير الطاقة السعودي يكشف سبب اهتمام المملكة بتطوير علاقاتها بالصين... فيديو

وزير الطاقة السعودي يكشف سبب اهتمام المملكة بتطوير علاقاتها بالصين... فيديو

كشف وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، سبب اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بالصين. 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T17:54+0000

2023-06-11T17:54+0000

2023-06-11T17:54+0000

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ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية تصريحات للوزير السعودي أدلى بها خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني بالرياض، حيث صرح قائلا إن "الأمر بسيط جدا، عندما يتعلق الأمر بالنفط، فالطلب على النفط في الصين ما زال يتزايد، لذلك علينا أن نحصل على جزء من هذا الطلب".وتابع عبد العزيز بن سلمان قائلا: "نريد الاستثمار في الصين، إذ أن لدينا برنامجا طموحا لذلك الأمر، وربما الطرف الأكثر أهمية هي الاستثمارات الصينية، نفعل الاثنين، الاستثمار في الصين والاستثمار هنا".في سياق متصل، أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين ‏الصين والعرب.‏وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".يذكر أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.

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