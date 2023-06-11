https://sputnikarabic.ae/20230611/السعودية-تعلن-إطلاق-طريق-حرير-عصري-بين-الصين-والدول-العربية-1077992267.html
السعودية تعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والدول العربية
السعودية تعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والدول العربية
أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين الصين والعرب. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T09:30+0000
2023-06-11T09:30+0000
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وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".وأكد أن:وأوضح أن "ما يقدم للسعودية سيعم خيره للجميع، إذ نؤمن أن قوة السعودية الاقتصادية هي جزء من قوة وتكامل وترابط لاقتصاد الوطن العربي الكبرى".ولفت إلى أن "رعاية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، يأتي مع ترأس السعودية مجلس جامعة الدول العربية في العام الحالي، ويجسد اهتمام قيادات العالم العربي وليست السعودية فقط لتعزيز العلاقات العربية مع الصين الصديقة وتوسيع ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة".وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن "منتجات الصين أصبحت مساهمة كبيرة في دول العالم العربي والسعودية في مقدمتها، فضلا عن مساهمتها في التنمية القائمة في السعودية، فضلا عن توفير كثير من السلع المصنعة بأسعار منافسة".وانطلق صباح اليوم الأحد، أكبر تجمع عربي صيني في الرياض، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومي المؤتمر تتجاوز الـ40 مليار دولار.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.
https://sputnikarabic.ae/20230609/بكين-تعلق-على-تصريح-أمريكا-بأنها-لا-تخير-السعودية-بين-إقامة-علاقات-معها-أو-مع-الصين-1077954750.html
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الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
الصين, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
السعودية تعلن إطلاق "طريق حرير عصري" بين الصين والدول العربية
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أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد، عن إطلاق "طريق حرير" عصري جديد بين الصين والعرب.
وبيّن في كلمته، بمناسبة افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي الصيني، في العاصمة السعودية الرياض، أن "طريق الحرير الجديد يكون محركه رؤية المملكة
للتعاون والتشارك، بينما وقوده انطلاقه الشباب والابتكارات لتحقيق مصالحنا ومصالح شركائنا في كل أنحاء العالم".
وشدد الفالح على أنه "باعتبارها الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط
، والأسرع نموا في العالم خلال العام الماضي 2022، فإن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويسهم في النمو وتطور علاقتنا".
"ما نحتاجه في مرحلتنا التنموية الكبرى هو استثمارات صينية ذات قيمة مضافة عالية، وليس فقط الحصول على الموارد الطبيعية ذات القيمة العالمية من ناحية التصنيع والخدمات اللوجستية، بل وربط المنطقة ببعضها وبمحيطها في أفريقيا وأوروبا وفي آسيا التي تقودها الصين اليوم".
وأوضح أن "ما يقدم للسعودية سيعم خيره للجميع، إذ نؤمن أن قوة السعودية الاقتصادية هي جزء من قوة وتكامل وترابط لاقتصاد الوطن العربي الكبرى".
ولفت إلى أن "رعاية ولي العهد السعودي
، الأمير محمد بن سلمان، للدورة العاشرة من مؤتمر الأعمال العربي الصيني، يأتي مع ترأس السعودية مجلس جامعة الدول العربية في العام الحالي، ويجسد اهتمام قيادات العالم العربي وليست السعودية فقط لتعزيز العلاقات العربية مع الصين الصديقة وتوسيع ما حققته من نجاحات في أروقة السياسة والدبلوماسية لتشمل ساحات الاقتصاد والاستثمار والتنمية الشاملة".
وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن "منتجات الصين أصبحت مساهمة كبيرة في دول العالم العربي والسعودية في مقدمتها، فضلا عن مساهمتها في التنمية القائمة في السعودية، فضلا عن توفير كثير من السلع المصنعة بأسعار منافسة".
وانطلق صباح اليوم الأحد، أكبر تجمع عربي صيني في الرياض، وسط توقعات بتوقيع عقود على مدى يومي المؤتمر تتجاوز الـ40 مليار دولار.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقعت مع الصين، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار
أمريكي، خلال القمة الصينية السعودية، التي عقدت في الرياض، وذلك تزامنا مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية عربية.