https://sputnikarabic.ae/20230612/أبي-أحمد-يعقد-اجتماعا-مشتركا-مع-رئيسي-كينيا-والصومال-1078037448.html
آبي أحمد يعقد اجتماعا مشتركا مع رئيسي كينيا والصومال
آبي أحمد يعقد اجتماعا مشتركا مع رئيسي كينيا والصومال
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن أديس أبابا تعمل على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول "الإيغاد" لمواجهة التحديات المشتركة. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T20:55+0000
2023-06-12T20:55+0000
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جاء ذلك خلال اجتماعه المشترك مع رئيسي كينيا والصومال على هامش القمة الـ 14 لـ "لإيغاد" في جيبوتي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الإثنين.وأجرى آبي أحمد محادثات مع الرئيس الكيني وليام روتو والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش القمة العادية لرؤساء دول وحكومات المنظمة.وقال آبي أحمد: "لدينا مصالح مشتركة واهتمامات وسنواصل العمل عن كثب للتغلب التحديات المشتركة، التي نواجهها".يذكر أن القمة الـ 14 لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" انطلقت اليوم في جيبوتي، لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، عن مبادرة بشأن الأزمة السودانية تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقادة كل من إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي.
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https://sputnikarabic.ae/20230612/إيغاد-تطلق-مبادرة-بشأن-السودان-تتضمن-لقاء-بين-البرهان-وقادة-جنوب-السودان-وكينيا-وإثيوبيا-وجيبوتي-1078033466.html
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آبي أحمد يعقد اجتماعا مشتركا مع رئيسي كينيا والصومال
20:55 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 20:56 GMT 12.06.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن أديس أبابا تعمل على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول "الإيغاد" لمواجهة التحديات المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعه المشترك مع رئيسي كينيا والصومال على هامش القمة الـ 14 لـ "لإيغاد" في جيبوتي، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الإثنين.
وأجرى آبي أحمد محادثات مع الرئيس الكيني وليام روتو والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على هامش القمة العادية لرؤساء دول وحكومات المنظمة.
وقال آبي أحمد: "لدينا مصالح مشتركة واهتمامات وسنواصل العمل عن كثب للتغلب التحديات المشتركة
، التي نواجهها".
يذكر أن القمة الـ 14 لرؤساء دول وحكومات
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" انطلقت اليوم في جيبوتي، لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، عن مبادرة بشأن الأزمة السودانية
تتضمن لقاء بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقادة كل من إثيوبيا وجنوب السودان وكينيا وجيبوتي.