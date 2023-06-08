https://sputnikarabic.ae/20230608/إثيوبيا-السلطات-تقول-إن-لديها-معلومات-حول-استعداد-قوات-لتنفيذ-عمليات-في-العاصمة-1077902626.html

إثيوبيا... السلطات تقول إن لديها معلومات حول استعداد "قوات" لتنفيذ عمليات في العاصمة

إثيوبيا... السلطات تقول إن لديها معلومات حول استعداد "قوات" لتنفيذ عمليات في العاصمة

أعلنت فرقة العمل الأمنية المشتركة الإثيوبية أن هناك قوات تستعد لتنفيذ عمليات في العاصمة أديس أبابا، مشيرة إلى أنها تجري عمليات منسقة للحفاظ على السلام والأمن... 08.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-08T12:00+0000

2023-06-08T12:00+0000

2023-06-08T12:00+0000

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ونقلت وكالة "فانا"، عن فرقة العمل الأمنية المكونة من جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، القوات الدفاع، وشبكة أمن المعلومات والشرطة الفيدرالية، وشرطة أديس أبابا، بيانا قالت فيه إنها اكتشفت أن هناك قوات مستعدة لخلق مشاكل أمنية مختلفة في مدينة أديس أبابا، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ سلسلة من العمليات المنسقة في العاصمة.في السياق ذاته، طالبت فرقة العمل الأمنية الشعب الإثيوبي بالتعاون وتقديم البيانات الدقيقة التي تساعد الفرقة المعنية في اكتشاف وتتبع وضبط العناصر الإجرامية.وفي وقت سابق، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي فاي، التزام بلادها بدعم عملية السلام في إثيوبيا.ووفق بيان للخارجية الإثيوبية، نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد أن مولي بحثت في العاصمة أديس أبابا، مع المسؤولين الإثيوبيين القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.وأوضح البيان أن المسؤولة الأمريكية التقت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ديميكي ميكونين، حيث أطلعها على التنفيذ العاجل لاتفاقية بريتوريا للسلام، مشيرا إلى إن مولي "رحبت باتفاق السلام وعملية تنفيذه وأعربت عن التزام بلادها بدعمه".وكانت المسؤولة الأمريكية قد بدأت زيارة إلى أديس أبابا، يوم 12 مايو/ أيار الماضي، لعقد اجتماعات في إطار الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومع شركاء أفارقة آخرين للتشاور وتنسيق الخطوات التالية بين الشركاء الإقليميين والدوليين، الموحدين في سعيهم للمساعدة في وضع حد للنزاع في السودان، بما يتماشى مع البيان الصادر عن الاتحاد الأفريقي، بتاريخ 20 نيسان/ أبريل الماضي، وفقا لما أفاده موقع الخارجية الأمريكية.

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