https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-وصول-سفير-إيران-الجديد-لدى-الإمارات-إلى-أبو-ظبي-1078035119.html
إعلام: وصول سفير إيران الجديد لدى الإمارات إلى أبو ظبي
إعلام: وصول سفير إيران الجديد لدى الإمارات إلى أبو ظبي
وصل سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، إلى مكان بعثته في أبو ظبي. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T18:20+0000
2023-06-12T18:20+0000
2023-06-12T18:20+0000
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ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رضا عامري، قوله إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد الثلاثاء الماضي، على أهمية علاقات بلاده والإمارات وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.وذكرت وكالة "إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري"، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوها بضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي بالقيام بمهامه على أكمل وجه.وفي السياق نفسه، صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأفادت وكالة "تسنيم" بأن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بحسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230423/وزير-الخارجية-الإيراني-لا-توجد-أية-قيود-أمام-تطوير-العلاقات-مع-الإمارات-1076200889.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام: وصول سفير إيران الجديد لدى الإمارات إلى أبو ظبي
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وصل سفير إيران الجديد لدى الإمارات، رضا عامري، إلى مكان بعثته في أبو ظبي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن رضا عامري، قوله إنه "سيكون هناك مستقبل واعد ومشرق للعلاقات الثنائية بين إيران والإمارات".
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدد الثلاثاء الماضي، على أهمية علاقات بلاده والإمارات
وضرورة توسيع التعاون الثنائي أكثر من أي وقت مضى.
وذكرت وكالة
"إرنا"، أن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال لقائه بالسفير الإيراني الجديد في الإمارات، رضا عامري"، قبيل مغادرته طهران إلى العاصمة أبو ظبي.
وأشار وزير الخارجية الإيراني
إلى مبدأ تعزيز العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، منوها بضرورة التركيز على شؤون الرعايا الإيرانيين المقيمين في الإمارات، معربا عن أمله في نجاح السفير الجديد لبلاده لدى أبو ظبي بالقيام بمهامه على أكمل وجه.
وفي السياق نفسه، صرح خليفة شاهين المرر، وزير الدولة في دولة الإمارات، الأربعاء الماضي، بأن بلاده تعتزم توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأفادت وكالة
"تسنيم" بأن تصريحات المرر جاءت خلال لقائه بحسين أمير عبد اللهيان، الذي أشار إلى أن سياسة الحكومة الإيرانية تهدف إلى تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، واصفًا الإمارات بالشريك التجاري الموثوق.
وأضاف عبد اللهيان أن العلاقات الإماراتية الإيرانية تتطور في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الثنائي يعود لصالح البلدين والمنطقة.