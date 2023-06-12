https://sputnikarabic.ae/20230612/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-سوليدار-أرتيوموفسك--عاجل-1078015369.html
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات " الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T02:05+0000
2023-06-12T02:05+0000
2023-06-12T02:35+0000
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
صد هجوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات تجمع قوات " الجنوب " محاولة العدو إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، ونجحت أيضًا في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على محو سوليدار - أرتيوموفسك.وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، "دمرت مدفعية التجمع مواقع إطلاق قذائف هاون معادية من عيار 120 ملم في منطقة بلدات بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا"، حسب قوله.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230611/قوات-أوكرانية-تقصف-مركز-مدينة-توكماك-في-مقاطعة-زابوروجيه-1078014058.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, صد هجوم
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, صد هجوم
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك
02:05 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 02:35 GMT 12.06.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات " الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار - أرتيوموفسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات تجمع قوات " الجنوب " محاولة العدو إجراء استطلاع
باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، ونجحت أيضًا في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على محو سوليدار - أرتيوموفسك.
وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، "دمرت مدفعية التجمع مواقع إطلاق قذائف هاون
معادية من عيار 120 ملم في منطقة بلدات بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا"، حسب قوله.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.