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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الدفاع-القوات-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-سوليدار-أرتيوموفسك--عاجل-1078015369.html
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك
الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات " الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T02:05+0000
2023-06-12T02:35+0000
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
صد هجوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات تجمع قوات " الجنوب " محاولة العدو إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، ونجحت أيضًا في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على محو سوليدار - أرتيوموفسك.وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، "دمرت مدفعية التجمع مواقع إطلاق قذائف هاون معادية من عيار 120 ملم في منطقة بلدات بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا"، حسب قوله.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230611/قوات-أوكرانية-تقصف-مركز-مدينة-توكماك-في-مقاطعة-زابوروجيه-1078014058.html
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القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, صد هجوم
القوات الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, صد هجوم

الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك

02:05 GMT 12.06.2023 (تم التحديث: 02:35 GMT 12.06.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات " الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار - أرتيوموفسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة "سبوتنيك"، "أحبطت وحدات تجمع قوات " الجنوب " محاولة العدو إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، ونجحت أيضًا في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على محو سوليدار - أرتيوموفسك.
وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، "دمرت مدفعية التجمع مواقع إطلاق قذائف هاون معادية من عيار 120 ملم في منطقة بلدات بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا"، حسب قوله.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات أوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه
أمس, 21:40 GMT
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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