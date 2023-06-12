https://sputnikarabic.ae/20230612/القوات-الأوكرانية-تطلق-18-قذيفة-يستخدمها-الناتو-على-مدينة-دونيتسك-1078014996.html

القوات الأوكرانية تطلق 18 قذيفة يستخدمها الناتو على مدينة دونيتسك

القوات الأوكرانية تطلق 18 قذيفة يستخدمها الناتو على مدينة دونيتسك

أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، 18 قذيفة من عيار "الناتو" 155 ملم على مناطق بتروفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وفقاً لمكتب تمثيل جمهورية... 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T00:18+0000

2023-06-12T00:18+0000

2023-06-12T00:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

روسيا

الناتو

قصف مدفعي

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: [الساعة] 01.20 (يتزامن مع توقيت موسكو) – قرية ماكسيميليانوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم ... 02.05 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي): تم إطلاق سبع قذائف من عيار 155 ملم.. 02.20 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي): أطلقت ست قذائف من عيار 155 ملم".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".

https://sputnikarabic.ae/20230611/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كان-في-الموقع-الذي-تعرض-لهجوم-صاروخي-في-خيرسون-1078013022.html

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