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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/القوات-الأوكرانية-تطلق-18-قذيفة-يستخدمها-الناتو-على-مدينة-دونيتسك-1078014996.html
القوات الأوكرانية تطلق 18 قذيفة يستخدمها الناتو على مدينة دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 18 قذيفة يستخدمها الناتو على مدينة دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، 18 قذيفة من عيار "الناتو" 155 ملم على مناطق بتروفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وفقاً لمكتب تمثيل جمهورية... 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T00:18+0000
2023-06-12T00:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
الناتو
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: [الساعة] 01.20 (يتزامن مع توقيت موسكو) – قرية ماكسيميليانوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم ... 02.05 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي): تم إطلاق سبع قذائف من عيار 155 ملم.. 02.20 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي): أطلقت ست قذائف من عيار 155 ملم".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230611/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-كان-في-الموقع-الذي-تعرض-لهجوم-صاروخي-في-خيرسون-1078013022.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو, قصف مدفعي

القوات الأوكرانية تطلق 18 قذيفة يستخدمها الناتو على مدينة دونيتسك

00:18 GMT 12.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أطلقت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، 18 قذيفة من عيار "الناتو" 155 ملم على مناطق بتروفسكي وكييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وفقاً لمكتب تمثيل جمهورية دونيتسك السعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: [الساعة] 01.20 (يتزامن مع توقيت موسكو) – قرية ماكسيميليانوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم ... 02.05 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي): تم إطلاق سبع قذائف من عيار 155 ملم.. 02.20 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي): أطلقت ست قذائف من عيار 155 ملم".
وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، في معرض الطيران والفضاء الدولي ماكس 2021 في مطار جوكوفسكي، ضواحي موسكو، روسيا 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون
أمس, 20:10 GMT
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
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