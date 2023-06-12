https://sputnikarabic.ae/20230612/بوتين-يؤكد-أهمية-العملية-العسكرية-الخاصة-لتقوية-روسيا-1078033886.html

بوتين يؤكد أهمية العملية العسكرية الخاصة "لتقوية روسيا"

بوتين يؤكد أهمية العملية العسكرية الخاصة "لتقوية روسيا"

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لتعزيز قوة روسيا، وحماية السكان في دونباس والمناطق المحررة. 12.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-12T17:24+0000

2023-06-12T17:24+0000

2023-06-12T17:24+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال زيارة لمشفى "فيشنفسكي" التابع لوزارة الدفاع الروسية، حيث يتلقى عدد من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة العلاج: "لست بحاجة للحديث عن مدى أهمية هذا الأمر للدولة من أجل تقويتها واستقلاليتها، ولحماية الناس هناك، شعبنا متواجد في هذه المناطق، والدفاع عنهم من واجبنا".وتابع بوتين "في نظر أي شخص طبيعي كل واحد منكم بطل، تماما مثل أولئك الذين يقاتلون على الجبهة ويقاتلون في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وقال بوتين: "الدولة بالطبع تبذل وستبذل كل ما بوسعها لدعمكم وعائلاتكم وعائلات رفاقنا القتلى. هذه قضية مقدسة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك".وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، في حفل تسليم جوائز الدولة في الكرملين، حيث تم تكريم الفائزين بالإنجازات البارزة في مجال حقوق الإنسان وفي الأنشطة الإنسانية والخيرية.وهنأ بوتين الروس بمناسبة "يوم روسيا"، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.وقال الرئيس الروسي إن الروح الوطنية والمسؤولية عن مصير الوطن الأم ورثناها من قبل أسلافنا، واليوم نعرف ما هي هذه التقاليد المقدسة.

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روسيا, فلاديمير بوتين