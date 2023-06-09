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https://sputnikarabic.ae/20230609/بوتين-يكلف-رئيس-الوزراء-بتشكيل-لجنة-لإزالة-آثار-الفيضان-في-مقاطعة-خيرسون-1077960955.html
بوتين يكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإزالة آثار الفيضان في مقاطعة خيرسون
بوتين يكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإزالة آثار الفيضان في مقاطعة خيرسون
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات بتشكيل لجنة حكومية للتعامل مع آثار الفيضانات الناتجة عن التخريب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T18:10+0000
2023-06-09T18:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للكرملين، اليوم الجمعة 9 يونيو/حزيران، بأنه تم تكليف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بتشكيل لجنة لإزالة آثار الفيضان واسع النطاق في مقاطعة خيرسون بسبب التخريب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية. في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق، أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه إلى المدن الموجودة في الأسفل.
https://sputnikarabic.ae/20230609/إعلام-كييف-غاضبة-من-موقف-الاستخبارات-الأمريكية-بشأن-تفجير-سد-كاخوفسكايا-1077956680.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين يكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لإزالة آثار الفيضان في مقاطعة خيرسون

18:10 GMT 09.06.2023
© AP Photo / Russian-controlled administration of Kherson Regionتداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© AP Photo / Russian-controlled administration of Kherson Region
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أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات بتشكيل لجنة حكومية للتعامل مع آثار الفيضانات الناتجة عن التخريب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون.
وجاء في بيان نشرته الصفحة الرسمية للكرملين، اليوم الجمعة 9 يونيو/حزيران، بأنه تم تكليف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بتشكيل لجنة لإزالة آثار الفيضان واسع النطاق في مقاطعة خيرسون بسبب التخريب في محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
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14:06 GMT
في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.
وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق، أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه إلى المدن الموجودة في الأسفل.
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