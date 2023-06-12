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https://sputnikarabic.ae/20230612/مالك-عقار-نريد-إنهاء-الحرب-ووقف-القتال-في-السودان-ونطالب-بإيصال-آمن-للمساعدات-الإنسانية-1078033627.html
مالك عقار: نريد إنهاء الحرب ووقف القتال في السودان ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية
مالك عقار: نريد إنهاء الحرب ووقف القتال في السودان ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية
دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أعضاء منظمة "إيغاد" إلى تركيز جهودهم، لحل النزاع في السودان. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T16:45+0000
2023-06-12T16:45+0000
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وقال مالك عقار، في كلمة بقمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، "نريد إنهاء الحرب ووقف القتال ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية"، مرحبا بخارطة الطريق التي قدمها رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي.وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على ضرورة ضرورة إيجاد حل سلمي عبر الحوار، بما يضمن السلام.وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حذر من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.وقال فكي، خلال كلمة له، إن "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية"، مضيفا أن "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الجيش السوداني، إنه قتل المئات من عناصر "الدعم السريع" ودمر العشرات من الآليات العسكرية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، وهو ما نفته قوات الدعم مؤكدة أنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الجيش.وأعلنت السعودية والولايات المتحدة الجمعة الماضية، عن توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/ يونيو الجاري، بتوقيت الخرطوم.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230612/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يتحدثان-عن-خسائر-فادحة-للطرفين-1078018671.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مالك عقار: نريد إنهاء الحرب ووقف القتال في السودان ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية

16:45 GMT 12.06.2023
© AFP 2023 / HANNAH MCNEISHرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال مالك عقار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AFP 2023 / HANNAH MCNEISH
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دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أعضاء منظمة "إيغاد" إلى تركيز جهودهم، لحل النزاع في السودان.
وقال مالك عقار، في كلمة بقمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، "نريد إنهاء الحرب ووقف القتال ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية"، مرحبا بخارطة الطريق التي قدمها رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي.
وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على ضرورة ضرورة إيجاد حل سلمي عبر الحوار، بما يضمن السلام.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حذر من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال فكي، خلال كلمة له، إن "الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية"، مضيفا أن "الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الجيش السوداني، إنه قتل المئات من عناصر "الدعم السريع" ودمر العشرات من الآليات العسكرية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، وهو ما نفته قوات الدعم مؤكدة أنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الجيش.
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
الجيش السوداني و"الدعم السريع" يتحدثان عن "خسائر فادحة" للطرفين
08:24 GMT
وأعلنت السعودية والولايات المتحدة الجمعة الماضية، عن توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/ يونيو الجاري، بتوقيت الخرطوم.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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