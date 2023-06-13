https://sputnikarabic.ae/20230613/أخبرتهم-أنني-لن-أمدد-عقدي-مبابي-يكشف-لأول-مرة-تفاصيل-رسالته-إلى-باريس-سان-جرمان-1078059208.html
"أخبرتهم أنني لن أمدد عقدي"... مبابي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالته إلى باريس سان جرمان
"أخبرتهم أنني لن أمدد عقدي"... مبابي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالته إلى باريس سان جرمان
أعلن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رسميا، عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي لفترة أخرى. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T12:47+0000
2023-06-13T12:47+0000
2023-06-13T12:47+0000
مجتمع
كيليان مبابي
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وقال مبابي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إخبار الإدارة منذ 15 يوليو/ تموز 2022، بقراره بعدم تجديد عقده بعد عام 2024".وأضاف نجم منتخب فرنسا أن "الرسالة التي أُرسلت أمس هي فقط للتأكيد على ما تم أخبارهم به مُسبقا"، متابعًا: "لم أقم مطلقًا بمناقشة التجديد مع باريس سان جيرمان".وكانت وسائل إعلام فرنسية كشفت، في وقت سابق اليوم، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230613/صحيفة-مبابي-يبلغ-باريس-سان-جيرمان-برحيله-عن-الفريق-في-2024-1078044684.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, الأخبار
كيليان مبابي, نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار فرنسا , رياضة, منوعات, الأخبار
"أخبرتهم أنني لن أمدد عقدي"... مبابي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالته إلى باريس سان جرمان
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أعلن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رسميا، عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي لفترة أخرى.
وقال مبابي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إخبار الإدارة منذ 15 يوليو/ تموز 2022، بقراره بعدم تجديد عقده بعد عام 2024".
وأضاف نجم منتخب فرنسا أن "الرسالة التي أُرسلت أمس هي فقط للتأكيد على ما تم أخبارهم به مُسبقا"، متابعًا: "لم أقم مطلقًا بمناقشة التجديد مع باريس سان جيرمان".
وكانت وسائل إعلام فرنسية كشفت، في وقت سابق اليوم، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده
الذي ينتهي صيف 2024".
وأفادت صحيفة
"ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف
".
وكان رد بيريز
عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.