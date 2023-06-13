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https://sputnikarabic.ae/20230613/أردوغان-يشارك-في-مباراة-كرة-سلة-مع-عدد-من-المسؤولين-صورة-1078043330.html
أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة مع عدد من المسؤولين... صورة
أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة مع عدد من المسؤولين... صورة
شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T07:19+0000
2023-06-13T07:19+0000
مجتمع
رجب طيب أردوغان
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ونشر وزير الشباب والرياضة التركي، عثمان أشقين باك، عبر حسابه على "تويتر"، صورة للمباراة، قائلا: "نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز، نحن في كامل لياقتنا".ووفقا للصورة، ظهر أيضا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.وفاز في المباراة الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر، وهو الذي لعب معه الرئيس رجب طيب أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق ذي القميص الأبيض.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار

أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة مع عدد من المسؤولين... صورة

07:19 GMT 13.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين.
ونشر وزير الشباب والرياضة التركي، عثمان أشقين باك، عبر حسابه على "تويتر"، صورة للمباراة، قائلا: "نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز، نحن في كامل لياقتنا".
ووفقا للصورة، ظهر أيضا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.
وفاز في المباراة الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر، وهو الذي لعب معه الرئيس رجب طيب أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق ذي القميص الأبيض.
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