https://sputnikarabic.ae/20230611/رد-فعل-أردوغان-بعدما-علم-بملكية-منصور-بن-زايد-لنادي-مانشستر-سيتي-فيديو-1077994539.html
رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية منصور بن زايد لنادي مانشستر سيتي... فيديو
رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية منصور بن زايد لنادي مانشستر سيتي... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يرصد رد فعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد علمه بهوية رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T11:09+0000
2023-06-11T11:09+0000
2023-06-11T11:09+0000
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رجب طيب أردوغان
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وعندما علم أردوغان، من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه رئيس مانشستر سيتي، رد عليه بالعربية "ما شاء الله".وجاء لقاء الرئيس التركي برئيس نادي مانشستر سيتي، على هامش زيارة عمل أجراها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا، أمس السبت.يشار إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، أمس السبت، بعد تغلبه على إنتر ميلان بهدف دون مقابل.وحضر الرئيسان التركي والإماراتي، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، والذي أقيم على ملعب أتاتورك بإسطنبول.
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم
نادي الفيديو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم
رد فعل أردوغان بعدما علم بملكية منصور بن زايد لنادي مانشستر سيتي... فيديو
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يرصد رد فعل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد علمه بهوية رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وعندما علم أردوغان، من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بأنه رئيس مانشستر سيتي، رد عليه بالعربية "ما شاء الله".
وجاء لقاء الرئيس التركي برئيس نادي مانشستر سيتي، على هامش زيارة عمل أجراها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان، إلى تركيا، أمس السبت.
يشار إلى أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 2023
، أمس السبت، بعد تغلبه على إنتر ميلان بهدف دون مقابل.
وحضر الرئيسان التركي والإماراتي
، نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، والذي أقيم على ملعب أتاتورك بإسطنبول.