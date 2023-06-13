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https://sputnikarabic.ae/20230613/إصابة-22-جنديا-أمريكيا-في-حادث-مروحية-بشمال-شرق-سوريا-1078039744.html
إصابة 22 جنديا أمريكيا في حادث مروحية بشمال شرق سوريا
إصابة 22 جنديا أمريكيا في حادث مروحية بشمال شرق سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين، عن وقوع حادث لمروحية في شمال شرق سوريا يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 22 جنديًا أمريكيًا بجروح متفاوتة. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T04:00+0000
2023-06-13T04:00+0000
العالم
أخبار سوريا اليوم
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وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أفادت القيادة المركزية بأن الجنود يتلقون العلاج بسبب الحادث، وتم نقل 10 منهم إلى منشأة طبية خارج منطقة العمليات.وأشار البيان إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مع تأكيدها أنه لم تتم رصد "نيران معادية" خلال وقوع الحادثة.
https://sputnikarabic.ae/20230612/مقتل-مسلحين-اثنين-مواليين-للجيش-الأمريكي-في-غارة-لطائرة-تركية-مسيرة-1078030652.html
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العالم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, هليكوبتر
العالم, أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, هليكوبتر

إصابة 22 جنديا أمريكيا في حادث مروحية بشمال شرق سوريا

04:00 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaطائرات الجيش الأمريكي تنتهك أجواء الحسكة للمرة الأولى منذ احتلاله شرق سوريا
طائرات الجيش الأمريكي تنتهك أجواء الحسكة للمرة الأولى منذ احتلاله شرق سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين، عن وقوع حادث لمروحية في شمال شرق سوريا يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 22 جنديًا أمريكيًا بجروح متفاوتة.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أفادت القيادة المركزية بأن الجنود يتلقون العلاج بسبب الحادث، وتم نقل 10 منهم إلى منشأة طبية خارج منطقة العمليات.
مقتل مسلحين من قسد بغارة لطائرة مسيرة تركية استهدفت مقرا لهم شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
مقتل مسلحين اثنين مواليين للجيش الأمريكي في غارة لطائرة تركية مسيرة
أمس, 14:31 GMT
وأشار البيان إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مع تأكيدها أنه لم تتم رصد "نيران معادية" خلال وقوع الحادثة.
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