https://sputnikarabic.ae/20230613/الدول-الخليجية-تنسق-جهودها-لمكافحة-التغيرات-المناخية-قبل-كوب-28-1078073314.html
الدول الخليجية تنسق جهودها لمكافحة التغيرات المناخية قبل "كوب 28"
الدول الخليجية تنسق جهودها لمكافحة التغيرات المناخية قبل "كوب 28"
أكدت الدول الخليجية على دعمها الكامل للإمارات، التي من المقرر أن تستضيف مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب - 28" في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T20:16+0000
2023-06-13T20:16+0000
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جاء ذلك عقب الاجتماع الوزاري الاستثنائي، الذي دعت إليه الإمارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه الإمارات يهدف إلى تنسيق جهود الدول الخليجية، مشيرة إلى أنه جرى برئاسة سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي، في سلطنة عمان.وأكد الاجتماع على ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بنتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف "كوب - 27"، الذي استضافته مصر.وأكدت الدول الخليجية على أن هناك حاجة لأن يتمكن مؤتمر الأطراف من التوصل إلى نتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة، يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ الإسهامات الوطنية.ولفتت الوكالة إلى أن هناك تطلعات بأن يتمكن مؤتمر المناخ المقبل من إجراء أول تقييم جماعي لما تم إحرازه من تقدم فيما يخص تحقيق أهداف اتفاقية باريس ضمن مؤتمر الأطراف "كوب - 28".ونوّهت الوكالة إلى أن الاجتماع أشار إلى ما أحرزته الدول الخليجية في هذا المجال، وما تم اتخاذه من إجراءات لمكافحة التغيرات المناخية عبر خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها، ثم إعادة تدويرها وإزالتها.
https://sputnikarabic.ae/20230522/ابن-زايد-يدعو-الرئيس-الإسرائيلي-ورئيس-الحكومة-للمشاركة-في-قمة-المناخ-كوب-28-نوفمبر-المقبل-1077326555.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج
العالم, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج
الدول الخليجية تنسق جهودها لمكافحة التغيرات المناخية قبل "كوب 28"
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أكدت الدول الخليجية على دعمها الكامل للإمارات، التي من المقرر أن تستضيف مؤتمر الأطراف للمناخ "كوب - 28" في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك عقب الاجتماع الوزاري الاستثنائي، الذي دعت إليه الإمارات، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه الإمارات يهدف إلى تنسيق جهود الدول الخليجية، مشيرة إلى أنه جرى برئاسة سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة الوطنية للتغير المناخي
، في سلطنة عمان.
وأكد الاجتماع على ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بنتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف "كوب - 27"، الذي استضافته مصر.
وأكدت الدول الخليجية على أن هناك حاجة لأن يتمكن مؤتمر الأطراف
من التوصل إلى نتائج تفاوضية طموحة ومتوازنة، يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ الإسهامات الوطنية.
ولفتت الوكالة إلى أن هناك تطلعات بأن يتمكن مؤتمر المناخ المقبل من إجراء أول تقييم جماعي لما تم إحرازه من تقدم فيما يخص تحقيق أهداف اتفاقية باريس ضمن مؤتمر الأطراف "كوب - 28".
ونوّهت الوكالة إلى أن الاجتماع أشار إلى ما أحرزته الدول الخليجية
في هذا المجال، وما تم اتخاذه من إجراءات لمكافحة التغيرات المناخية عبر خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها، ثم إعادة تدويرها وإزالتها.