عربي
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/قائد-في-اللواء-110-الأوكراني-يسلم-جنوده-ومدرعاته-للجيش-الروسي-في-جنح-الظلام-فيديو-1078044300.html
قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، نقلا عن مراسل عسكري روسي، مشاهد توثق قيام قائد في اللواء الأوكراني المستقل رقم 110، بتسليم جنوده المصابين إلى... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:11+0000
2023-06-13T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065520005_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_970bdef6d0939a46a92b5b24f279f99e.jpg
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن المدون العسكري أندريه رودينكو، الذي شارك على قناته في "تلغرام" مقطع فيديو يظهر استسلام وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية من لواء البندقية الآلية الخاص 110 على محور أفدييفكا.وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" الروسية المختصة بالأخبار العسكرية، فقد اتصل قائد الوحدة الأوكرانية بنفسه بالقوات الروسية لأنه أراد إنقاذ جنوده. وأوضح رودينكو، أنه كان هناك العديد من الجرحى بين أفراد الوحدة، ورفضت القيادة الأوكرانية إجلاءهم. بعد المفاوضات، وصل الجنود الأوكرانيون إلى المكان المتفق عليه على متن مدرعة. يذكر أن أفدييفكا هي واحدة من أكثر المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويستمر القتال العنيف خارج المدينة منذ بداية العملية العسكرية. الآن يعمل طيران الخطوط الأمامية "وتوس-1أ" بنشاط هناك، وجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يتولون الدفاع هنا محبطون، فقد تحدث مقاتل أوكراني تم أسره مؤخرًا عن حالات الفرار الجماعية على هذا المحور.شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديوشاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/الجيش-الروسي-يستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-أثناء-انسحابها-بعد-هجوم-فاشل-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1078042961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065520005_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4c7599eb5d84877259cc568855079251.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو

08:11 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 08:48 GMT 13.06.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، نقلا عن مراسل عسكري روسي، مشاهد توثق قيام قائد في اللواء الأوكراني المستقل رقم 110، بتسليم جنوده المصابين إلى الجيش الروسي في جنح الظلام في أفدييفكا.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن المدون العسكري أندريه رودينكو، الذي شارك على قناته في "تلغرام" مقطع فيديو يظهر استسلام وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية من لواء البندقية الآلية الخاص 110 على محور أفدييفكا.
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" الروسية المختصة بالأخبار العسكرية، فقد اتصل قائد الوحدة الأوكرانية بنفسه بالقوات الروسية لأنه أراد إنقاذ جنوده.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف فلول القوات الأوكرانية أثناء انسحابها بعد هجوم فاشل على محور أرتيوموفسك... فيديو
07:02 GMT
وأوضح رودينكو، أنه كان هناك العديد من الجرحى بين أفراد الوحدة، ورفضت القيادة الأوكرانية إجلاءهم. بعد المفاوضات، وصل الجنود الأوكرانيون إلى المكان المتفق عليه على متن مدرعة.

وتظهر اللقطات وجود عدد من المصابين في المدرعة الأوكرانية المصفحة، بعضهم جراحهم خطيرة، وأكد المصدر أن الجنود الأوكرانيين المصابين حصلوا على الرعاية الطبية من الجيش الروسي.

يذكر أن أفدييفكا هي واحدة من أكثر المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويستمر القتال العنيف خارج المدينة منذ بداية العملية العسكرية. الآن يعمل طيران الخطوط الأمامية "وتوس-1أ" بنشاط هناك، وجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يتولون الدفاع هنا محبطون، فقد تحدث مقاتل أوكراني تم أسره مؤخرًا عن حالات الفرار الجماعية على هذا المحور.
شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديو
شاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала