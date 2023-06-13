https://sputnikarabic.ae/20230613/قائد-في-اللواء-110-الأوكراني-يسلم-جنوده-ومدرعاته-للجيش-الروسي-في-جنح-الظلام-فيديو-1078044300.html
قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، نقلا عن مراسل عسكري روسي، مشاهد توثق قيام قائد في اللواء الأوكراني المستقل رقم 110، بتسليم جنوده المصابين إلى... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T08:11+0000
2023-06-13T08:11+0000
2023-06-13T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065520005_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_970bdef6d0939a46a92b5b24f279f99e.jpg
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن المدون العسكري أندريه رودينكو، الذي شارك على قناته في "تلغرام" مقطع فيديو يظهر استسلام وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية من لواء البندقية الآلية الخاص 110 على محور أفدييفكا.وبحسب صحيفة "روسكي أروجي" الروسية المختصة بالأخبار العسكرية، فقد اتصل قائد الوحدة الأوكرانية بنفسه بالقوات الروسية لأنه أراد إنقاذ جنوده. وأوضح رودينكو، أنه كان هناك العديد من الجرحى بين أفراد الوحدة، ورفضت القيادة الأوكرانية إجلاءهم. بعد المفاوضات، وصل الجنود الأوكرانيون إلى المكان المتفق عليه على متن مدرعة. يذكر أن أفدييفكا هي واحدة من أكثر المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويستمر القتال العنيف خارج المدينة منذ بداية العملية العسكرية. الآن يعمل طيران الخطوط الأمامية "وتوس-1أ" بنشاط هناك، وجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يتولون الدفاع هنا محبطون، فقد تحدث مقاتل أوكراني تم أسره مؤخرًا عن حالات الفرار الجماعية على هذا المحور.شاهد أيضا: مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين... فيديوشاهد أيضا: الكشف عن منفذ "مجزرة" دبابات "ليوبارد" و"برادلي" الغربية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/الجيش-الروسي-يستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-أثناء-انسحابها-بعد-هجوم-فاشل-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1078042961.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065520005_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_4c7599eb5d84877259cc568855079251.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قائد في اللواء 110 الأوكراني يسلم جنوده ومدرعاته للجيش الروسي في جنح الظلام... فيديو
08:11 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 08:48 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام روسية مختصة بالشأن العسكري، نقلا عن مراسل عسكري روسي، مشاهد توثق قيام قائد في اللواء الأوكراني المستقل رقم 110، بتسليم جنوده المصابين إلى الجيش الروسي في جنح الظلام في أفدييفكا.
ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن المدون العسكري أندريه رودينكو، الذي شارك على قناته في "تلغرام" مقطع فيديو يظهر استسلام وحدة من القوات المسلحة الأوكرانية من لواء البندقية الآلية الخاص 110 على محور أفدييفكا.
وبحسب صحيفة "روسكي أروجي"
الروسية المختصة بالأخبار العسكرية، فقد اتصل قائد الوحدة الأوكرانية بنفسه بالقوات الروسية لأنه أراد إنقاذ جنوده.
وأوضح رودينكو، أنه كان هناك العديد من الجرحى بين أفراد الوحدة، ورفضت القيادة الأوكرانية إجلاءهم. بعد المفاوضات، وصل الجنود الأوكرانيون إلى المكان المتفق عليه على متن مدرعة.
وتظهر اللقطات وجود عدد من المصابين في المدرعة الأوكرانية المصفحة، بعضهم جراحهم خطيرة، وأكد المصدر أن الجنود الأوكرانيين المصابين حصلوا على الرعاية الطبية من الجيش الروسي.
يذكر أن أفدييفكا هي واحدة من أكثر المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ويستمر القتال العنيف خارج المدينة منذ بداية العملية العسكرية. الآن يعمل طيران الخطوط الأمامية "وتوس-1أ" بنشاط هناك، وجنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يتولون الدفاع هنا محبطون
، فقد تحدث مقاتل أوكراني تم أسره مؤخرًا عن حالات الفرار الجماعية على هذا المحور.