https://sputnikarabic.ae/20230613/كيف-تنعكس-مفاوضات-النووي-الإيراني-على-علاقات-طهران-ودول-الخليج؟-1078063010.html

كيف تنعكس مفاوضات "النووي الإيراني" على علاقات طهران ودول الخليج؟

كيف تنعكس مفاوضات "النووي الإيراني" على علاقات طهران ودول الخليج؟

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن إيران لا تمانع توقيع اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الغرب بشرط "عدم المساس بالبنية التحتية للأنشطة النووية". 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T14:16+0000

2023-06-13T14:16+0000

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كيف تنعكس مفاوضات "النووي الإيراني" على علاقات طهران ودول الخليج كيف تنعكس مفاوضات "النووي الإيراني" على علاقات طهران ودول الخليج

وأشار إلى أنه يتعين على طهران "مواصلة العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في إطار من الضمانات".وأكد مجلس التعاون الخليجي في بيان، على ضرورة مشاركة دول الخليج في جميع المفاوضات والاجتماعات الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، وضرورة "التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، والوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف البيان أن المفاوضات "يجب أن تشمل كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج، ما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة والقرارات الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".واعتبر أبشناس أن "الغرب لا يقوم بأي خطوة إلا أذا كان مجبرا، وهو مضطر الآن للتعامل مع إيران"، مشددا على أنه سيتعين على الغرب أن يتعامل مع إيران باعتبارها ندا ولديها هذه المنشآت وأن يرفع عنها العقوبات.وقال إن "المفاوضات بشأن البرنامج النووي مرتبطة في الأساس بخلافات مع الولايات المتحدة، ولا دخل لها بالموضوعات المتعلقة بدول المنطقة، والتي يتم بحثها مع الدول المعنية بطريقة مباشرة، في إطار اجتماعات واتفاقيات في هذا الخصوص بين إيران ودول المنطقة".وأعرب عن اعتقاده أن واشنطن بدأت تتخلى عن مطالبها الخاصة ببرنامج الصواريخ الإيرانية وبأجنحة إيران في المنطقة لترضية طهران، معتبرا أن هذا يشكل إزعاجا للجانب الخليجي، ومن هنا جاءت مطالبة مجلس التعاون"، على حد قوله.لكنه قال إن "هذه الانفراجة لم تحدد بعد ما إذا كانت عودة المباحثات ستسير إلى إبرام اتفاق مؤقت أو اتفاق جديد أو العودة إلى اتفاق 2015، لافتا إلى أن هذه المباحثات كانت على جدول أعمال بلينكن خلال زيارته للسعودية، ومن ثم جاء بيان مجلس التعاون وطلب المشاركة في المفاوضات في أعقاب هذه الزيارة"، حسب قوله.وأكد على ضرورة " الأخذ في الحسبان التقارب السعودي الإيراني الأخير، والأرجح أن إيران ليس لديها تحفظ على المشاركة وإنما على طبيعة المشاركة، فمن وجهة نظر طهران لن يكون الخليج طرفا وإنما يمكن أن يكون على علم بالاتفاقات، وأن تكون هناك رسائل طمأنة له، لكن لن يكون طرفا، فهذه المسألة محل نظر"، وفقا له.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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