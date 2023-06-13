https://sputnikarabic.ae/20230613/مانتوروف-أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-فقط-القادرة-على-إسقاط-الصواريخ-فرط-الصوتية-1078039867.html

مانتوروف: أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط القادرة على إسقاط الصواريخ فرط الصوتية

مانتوروف: أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط القادرة على إسقاط الصواريخ فرط الصوتية

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة اليوم على تدمير... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T04:22+0000

2023-06-13T04:22+0000

2023-06-13T04:22+0000

كينجال

روسيا

إس-500

إس-300

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موسكو - سبوتنيك. وقال مانتوروف، للوكالة قبيل انطلاق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، "الطيران القتالي - الطائرات والمروحيات - هذا هو المجال الذي نتفوق فيه اليوم على منافسينا من حيث النوعية والكمية. كما هو الحال في معظم مجالات منتجات الصناعات الدفاعية بشكل عام: يكفي أن نذكر حقيقة أن أنظمتنا فقط هي القادرة بنجاح على مواجهة أسلحتنا الفريدة الفرط صوتية".تُصنع روسيا عددًا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي/الدفاع الصاروخي بعيدة المدى "إس-400" و"إس-500" ونظام "إس-350" (فيتياز) ومنظومة "بوك-إم3" و"تور-إم2" و"بانستير-إس".وتُعد روسيا اليوم الدولة الوحيدة في العالم المسلحة بصواريخ فرط صوتية، مثل صاروخ كينجال الجوي و"زيركون" الذي يُطلق من السفن والغواصات.واستُخدم صاروخ "كينجال" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مرارًا ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك بمساعدة هذا الصاروخ، تم تدمير نظام الدفاع الجوي الأمريكي "باتريوت" في كييف.ينطلق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي غداً الأربعاء ويستمر حتى 17 يونيو/حزيران، وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف المنتدى.وقال مدير منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أليكسي فالكوف، أن المنتدى هذا العام سيجمع مرة أخرى لاعبين رئيسيين، لمناقشة التغيرات العالمية والاقتصادية. مشدداً على أن الغرض من المنتدى هو المساعدة في بناء خطط استراتيجية لتطوير الأعمال ذات المنفعة المتبادلة.

https://sputnikarabic.ae/20230613/مانتوروف-روسيا-تعتزم-إنشاء-طائرات-المسافات-الطويلة-الخاصة-بها-في-2028-1078038911.html

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كينجال, روسيا, إس-500, إس-300