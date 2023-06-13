https://sputnikarabic.ae/20230613/مانتوروف-روسيا-تعتزم-إنشاء-طائرات-المسافات-الطويلة-الخاصة-بها-في-2028-1078038911.html
مانتوروف: روسيا تعتزم إنشاء طائرات المسافات الطويلة الخاصة بها في 2028
مانتوروف: روسيا تعتزم إنشاء طائرات المسافات الطويلة الخاصة بها في 2028
أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تعمل على تطوير طائراتها الخاصة ذات المسافات... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T00:53+0000
2023-06-13T00:53+0000
2023-06-13T00:53+0000
روسيا
الصين
الطائرات
الطائرات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال مانتوروف، قبيل انطلاق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، "جرى تنفيذ العمل مع شركائنا من جمهورية الصين الشعبية على طائرة ذات جسم عريض بعيدة المدى. مع الأخذ في الاعتبار جميع المدخلات من الدول الغربية، سيتم إجراء تغييرات على مشروعنا الثنائي".وأضاف، "سنواصل العمل مع شركائنا. في الوقت نفسه، نحن لا نقف مكتوفي الأيدي فيما يتعلق بتنميتنا، يعمل مركز أبحاث معهد جوكوفسكي على البحث عن تقنيات جديدة وتحديد المظهر كجزء من العمل البحثي المستمر "إنتيغرال".وتابع وزير الصناعة والتجارة محددًا الإطار الزمني الذي يمكن أن يبدأ فيه إنتاج الطائرة الجديدة، "نعم، بعد عام 2030. ربما في الفترة 2028-2030، ولكن بالتأكيد ليس قبل ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230320/مانتوروف-قطاع-الأعمال-الروسي-يسعى-لتوسيع-نشاطه-في-مصر-1074941101.html
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روسيا, الصين, الطائرات, الطائرات الروسية
روسيا, الصين, الطائرات, الطائرات الروسية
مانتوروف: روسيا تعتزم إنشاء طائرات المسافات الطويلة الخاصة بها في 2028
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أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا تعمل على تطوير طائراتها الخاصة ذات المسافات الطويلة، ومن المقرر إنشائها في فترة 2028-2030.
موسكو - سبوتنيك. وقال مانتوروف، قبيل انطلاق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، "جرى تنفيذ العمل مع شركائنا من جمهورية الصين الشعبية على طائرة ذات جسم عريض بعيدة المدى. مع الأخذ في الاعتبار جميع المدخلات من الدول الغربية
، سيتم إجراء تغييرات على مشروعنا الثنائي".
وأضاف، "سنواصل العمل مع شركائنا. في الوقت نفسه، نحن لا نقف مكتوفي الأيدي فيما يتعلق بتنميتنا، يعمل مركز أبحاث معهد جوكوفسكي على البحث عن تقنيات جديدة وتحديد المظهر كجزء من العمل البحثي المستمر "إنتيغرال".
وتابع وزير الصناعة والتجارة محددًا الإطار الزمني الذي يمكن أن يبدأ فيه إنتاج الطائرة الجديدة، "نعم، بعد عام 2030. ربما في الفترة 2028-2030، ولكن بالتأكيد ليس قبل ذلك".