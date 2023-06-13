https://sputnikarabic.ae/20230613/يقل-36-راكبا-انقلاب-زورق-سياحي-داخل-كهف-غربي-نيويورك-1078043752.html

يقل 36 راكبا.. انقلاب زورق سياحي داخل كهف غربي نيويورك

يقل 36 راكبا.. انقلاب زورق سياحي داخل كهف غربي نيويورك

قال مسؤولون إن زورقا سياحيا انقلب يوم الاثنين خلال جولة في كهف تاريخي تحت الأرض بني لنقل المياه من قناة إيري أسفل مدينة لوكبورت غربي نيويورك، مما أسفر عن مقتل... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T07:35+0000

2023-06-13T07:35+0000

2023-06-13T07:35+0000

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وسقط جميع الأشخاص البالغ عددهم 36 شخصًا على متن الزورق المسطح الذي تديره شركة "Lockport Cave Tours" في الماء بعمق يتراوح بين 5 أقدام و6 أقدام عندما انقلب الزورق، وفق وكالة "أسوشيتد برس".تأخذ الجولات الزوار في رحلة بالزورق تحت الأرض عبر نفق خافت الإضاءة، تم تفجيره في القرن التاسع عشر لنقل مياه القناة كمصدر للطاقة الصناعية.تمكن بعض الركاب الذين غمروا في الماء من الوصول إلى بر الأمان بأنفسهم. وقال رئيس فريق الإنقاذ، لوكبورت كواليانو، إنه باستخدام قارب مطاطي تمكن من إنقاذ نحو 16 آخرين.وقال كواليانو في مؤتمر صحفي إنه عندما وصل رجال الإنقاذ إلى الزورق، صعد بعض الركاب فوق بدنه المقلوب.ولم تكشف السلطات على الفور عن اسم الرجل الذي توفي، والذي تم نقل زوجته إلى المستشفى.وقال رئيس الإطفاء إن 11 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، معظمهم مصابين بجروح طفيفة.قالت السلطات إن الزورق البخاري الذي تم بناؤه خصيصا يمكن أن يحمل ما يصل إلى 40 شخصًا، يجلسون في نحو 4 صفوف. وأثناء الرحلة، تفصل مسافة نحو قدمين إلى ثلاثة أقدام بين جدران الزورق والكهف على كلا الجانبين.وقالت السلطات إنه لم يكن لدى أي شخص على متن الزورق سترات نجاة.وقالت عمدة لوكبورت، ميشيل رومان، إن المعلم السياحي، الذي يقع على بعد نحو 20 ميلاً (32 كيلومترًا) شمال شرق شلالات نياجرا، يعمل منذ منتصف السبعينيات، دون وقوع حوادث، مشيرة إلى أنه سيبقى مغلقًا أثناء التحقيق.

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