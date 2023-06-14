عربي
إصابة 3 جنود في حادث إطلاق نار بمنشأة تدريب عسكرية في اليابان
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/البنتاغون-واشنطن-تتلقى-من-كييف-معلومات-عن-الخسائر-وتأخذ-ذلك-بالاعتبار-عند-التخطيط-للمساعدة-1078075984.html
البنتاغون: واشنطن تتلقى من كييف معلومات عن الخسائر وتأخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للمساعدة
البنتاغون: واشنطن تتلقى من كييف معلومات عن الخسائر وتأخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للمساعدة
أعلنت صابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتلقى معلومات من أوكرانيا بشأن فقدان القدرات القتالية والخسائر في ساحة... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T02:28+0000
2023-06-14T02:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون الأمريكي
كييف
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102933/98/1029339883_0:153:2200:1391_1920x0_80_0_0_f57bdb738133400b9e1976cd112d378e.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأشارت سينغ خلال إحاطة إعلامية إلى أنه يتم مناقشة قضية فقدان القدرات القتالية والخسائر مع الجانب الأوكراني، وأي أنظمة تحتاج إلى إصلاح أو استبدال.وأوضحت أن هناك خط اتصال مباشر مع السلطات في كييف على مستويات مختلفة لتنسيق المساعدة.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تخصيص حزمة معدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا من مخزوناتها. وتشمل الحزمة 15 عربة قتال من طراز "برادلي" وعشر ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/زاخاروفا-ترد-على-تصريحات-أمين-عام-الناتو-بشأن-القيم-الإنسانية-وتتهم-الحلف-بترويج-الإرهاب-1078075854.html
كييف
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102933/98/1029339883_0:0:2200:1651_1920x0_80_0_0_1f81cff865146676b51a7e9995ca8723.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البنتاغون الأمريكي, كييف, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي, كييف, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: واشنطن تتلقى من كييف معلومات عن الخسائر وتأخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للمساعدة

02:28 GMT 14.06.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway / مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway /
تابعنا عبرTelegram
أعلنت صابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتلقى معلومات من أوكرانيا بشأن فقدان القدرات القتالية والخسائر في ساحة المعركة، وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم المساعدة.
واشنطن - سبوتنيك. وأشارت سينغ خلال إحاطة إعلامية إلى أنه يتم مناقشة قضية فقدان القدرات القتالية والخسائر مع الجانب الأوكراني، وأي أنظمة تحتاج إلى إصلاح أو استبدال.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب
01:02 GMT
وأوضحت أن هناك خط اتصال مباشر مع السلطات في كييف على مستويات مختلفة لتنسيق المساعدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تخصيص حزمة معدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا من مخزوناتها. وتشمل الحزمة 15 عربة قتال من طراز "برادلي" وعشر ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала