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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230614/زاخاروفا-ترد-على-تصريحات-أمين-عام-الناتو-بشأن-القيم-الإنسانية-وتتهم-الحلف-بترويج-الإرهاب-1078075854.html
زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب
زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة ليس "هجومًا"... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T01:02+0000
2023-06-14T01:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت زاخاروفا إلى أن القيم الإنسانية تعرضت للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف في عام 2014 بدعم مالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأضافت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" أن القيم الإنسانية تحطمت حقًا والديمقراطية تعرضت للخطر بعد الانقلاب في كييف، وأن مجموعة من "المهرجين الدمويين" تحت رعاية حلف الناتو تروج للإرهاب في العالم بأسره.وفي وقت سابق، أعرب ستولتنبرغ خلال زيارته لواشنطن عن قلقه من أن العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصار روسيا في هذا النزاع، نظرًا للتهديد الذي يشكله للقيم الإنسانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078075511.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب

01:02 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 14.06.2023)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة ليس "هجومًا" على أوكرانيا فقط بل على القيم الإنسانية، قائلة تعرضت القيم الإنسانية للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف عام 2014، بأموال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت زاخاروفا إلى أن القيم الإنسانية تعرضت للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف في عام 2014 بدعم مالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي
00:27 GMT
وأضافت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" أن القيم الإنسانية تحطمت حقًا والديمقراطية تعرضت للخطر بعد الانقلاب في كييف، وأن مجموعة من "المهرجين الدمويين" تحت رعاية حلف الناتو تروج للإرهاب في العالم بأسره.
وفي وقت سابق، أعرب ستولتنبرغ خلال زيارته لواشنطن عن قلقه من أن العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصار روسيا في هذا النزاع، نظرًا للتهديد الذي يشكله للقيم الإنسانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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