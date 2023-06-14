https://sputnikarabic.ae/20230614/زاخاروفا-ترد-على-تصريحات-أمين-عام-الناتو-بشأن-القيم-الإنسانية-وتتهم-الحلف-بترويج-الإرهاب-1078075854.html
زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب
زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة ليس "هجومًا"... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T01:02+0000
2023-06-14T01:02+0000
2023-06-14T01:10+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت زاخاروفا إلى أن القيم الإنسانية تعرضت للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف في عام 2014 بدعم مالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.وأضافت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" أن القيم الإنسانية تحطمت حقًا والديمقراطية تعرضت للخطر بعد الانقلاب في كييف، وأن مجموعة من "المهرجين الدمويين" تحت رعاية حلف الناتو تروج للإرهاب في العالم بأسره.وفي وقت سابق، أعرب ستولتنبرغ خلال زيارته لواشنطن عن قلقه من أن العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصار روسيا في هذا النزاع، نظرًا للتهديد الذي يشكله للقيم الإنسانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230614/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-30-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078075511.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب
01:02 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 01:10 GMT 14.06.2023) تابعنا عبر
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة ليس "هجومًا" على أوكرانيا فقط بل على القيم الإنسانية، قائلة تعرضت القيم الإنسانية للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف عام 2014، بأموال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
موسكو - سبوتنيك
. وأشارت زاخاروفا إلى أن القيم الإنسانية تعرضت للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف في عام 2014 بدعم مالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" أن القيم الإنسانية تحطمت حقًا والديمقراطية تعرضت للخطر بعد الانقلاب في كييف، وأن مجموعة من "المهرجين الدمويين" تحت رعاية حلف الناتو تروج للإرهاب في العالم بأسره.
وفي وقت سابق، أعرب ستولتنبرغ خلال زيارته لواشنطن عن قلقه من أن العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصار روسيا في هذا النزاع، نظرًا للتهديد الذي يشكله للقيم الإنسانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.