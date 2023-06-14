https://sputnikarabic.ae/20230614/انحسار-المياه-قريبا-بشكل-كامل-في-مقاطعة-خيرسون-بعد-كارثة-محطة-كاخوفسكايا-1078095540.html
انحسار المياه قريبا بشكل كامل في مقاطعة خيرسون بعد كارثة محطة "كاخوفسكايا"
انحسار المياه قريبا بشكل كامل في مقاطعة خيرسون بعد كارثة محطة "كاخوفسكايا"
صرح رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، اليوم الأربعاء، أن المياه ستنحسر تمامًا من البلدات التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة خيرسون إلى مجرى نهر الدنيبر... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T12:47+0000
2023-06-14T12:47+0000
2023-06-14T12:47+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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سيمفيروبول- سبوتنيك. ونشر ألكسيينكو، عبر قناته على تلغرام: "وفقاً لـ "روس غيدرو" ( الشركة الروسية للطاقة الكهرومائية)، من المتوقع حدوث انحسار كامل للمياه وعودة نهر دنيبر إلى مجراه بحلول 20 يونيو".وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في 11 يونيو، أنه تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من المناطق التي غمرتها المياه في المقاطعة بعد تدمير محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية.وكتب سالدو على قناته على تطبيق "تلغرام": "بحلول نهاية 11 يونيو، منذ بداية عملية الإنقاذ، تم إجلاء 7.1 ألف شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات، من بينهم 410 أطفال و95 شخصًا من ذوي الأشخاص محدودي الحركة.وتم نقل 150 شخصًا في يوم واحد. نُقل 80 شخصًا إلى المستشفى في أفضل المؤسسات الطبية في المقاطعة. وجرى توزيع 1.7 ألف شخص على مراكز إيواء مؤقتة".وأوضح سالدو أن "ذروة الفيضان قد مرت"، ومنسوب المياه في منطقة نوفاياكاخوفكا الحضرية قد انخفض إلى خمسة أمتار، وتستمر فيها عمليات ضخ المياه وتطهير الأرض، وفي منطقتي غولوبريستانسكي وأليشكينسكي وصل مستوى المياه حتى 1.5 متر.
https://sputnikarabic.ae/20230609/الخارجية-الروسية-موسكو-تسعى-لإدانة-نظام-كييف-بسبب-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-الكهرومائية---عاجل-1077924995.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
انحسار المياه قريبا بشكل كامل في مقاطعة خيرسون بعد كارثة محطة "كاخوفسكايا"
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صرح رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، اليوم الأربعاء، أن المياه ستنحسر تمامًا من البلدات التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة خيرسون إلى مجرى نهر الدنيبر بحلول 20 حزيران/ يونيو.
سيمفيروبول- سبوتنيك. ونشر ألكسيينكو، عبر قناته على تلغرام: "وفقاً لـ "روس غيدرو" ( الشركة الروسية للطاقة الكهرومائية)، من المتوقع حدوث انحسار كامل للمياه وعودة نهر دنيبر إلى مجراه بحلول 20 يونيو".
السيارات التي تحمل المواد الغذائية تمكنت من دخول المناطق التي غمرتها المياه في وقت سابق.
وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في 11 يونيو، أنه تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من المناطق التي غمرتها المياه في المقاطعة بعد تدمير محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وكتب سالدو على قناته على تطبيق "تلغرام": "بحلول نهاية 11 يونيو، منذ بداية عملية الإنقاذ، تم إجلاء 7.1 ألف شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات، من بينهم 410 أطفال و95 شخصًا من ذوي الأشخاص محدودي الحركة.
وتم نقل 150 شخصًا في يوم واحد. نُقل 80 شخصًا إلى المستشفى في أفضل المؤسسات الطبية في المقاطعة. وجرى توزيع 1.7 ألف شخص على مراكز إيواء مؤقتة".
وأوضح سالدو
أن "ذروة الفيضان قد مرت"، ومنسوب المياه في منطقة نوفاياكاخوفكا الحضرية قد انخفض إلى خمسة أمتار، وتستمر فيها عمليات ضخ المياه وتطهير الأرض، وفي منطقتي غولوبريستانسكي وأليشكينسكي وصل مستوى المياه حتى 1.5 متر.