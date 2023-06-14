https://sputnikarabic.ae/20230614/برلماني-لقاء-بين-وزيري-خارجية-مصر-وإيران-يعقبه-اجتماع-على-مستوى-رئيسي-البلدين-1078088074.html

برلماني: لقاء بين وزيري خارجية مصر وإيران يعقبه اجتماع على مستوى رئيسي البلدين

برلماني: لقاء بين وزيري خارجية مصر وإيران يعقبه اجتماع على مستوى رئيسي البلدين

أعلن عضو البرلمان الإيراني فداحسين مالكي، عن لقاء قريب بين وزيري خارجية مصر سامح شكري، وإيران حسين أمير عبد اللهيان. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T11:10+0000

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وقال مالكي، في تصريحات نقلها موقع "عصر إيران"، إن "وزيري خارجية إيران ومصر سيلتقيان قريبا، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك اجتماع على مستوى رئيسي إيران ومصر"، مشيرًا أنه "قبل هذه اللقاءات سيتم الإعلان عن إقامة العلاقات بين إيران ومصر".وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.ووقتها، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي، إن "الرئيس الإيراني أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة عقب تصريحات قائد الثورة علي خامنئي".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أكد، قبل ذلك بيومين، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.وجاء ذلك، بعد أيام من قيام سلطان عمان هيثم بن طارق، بزيارة لمصر استمرت يومين، حيث ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بما في ذلك، علاقات القاهرة مع طهران، وفقًا للمسؤولين.وتتمتع عُمان بعلاقات وثيقة مع إيران الإسلامية وغير العربية، وكثيراً ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات التي تضع طهران ضد الحكومات الأخرى، في العالم العربي وفي الغرب.من جانبها، قالت إيران إنها تريد علاقات أفضل مع مصر، الدولة العربية الأكثر سكانًا. ومع ذلك، التزمت الحكومة المصرية الصمت بشأن العلاقات مع إيران، لكن وسائل الإعلام الإقليمية كانت تتحدث عن تحسن وشيك في العلاقات في الأسابيع الأخيرة.ووافقت المملكة العربية السعودية، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230529/خامنئي-ليست-لدى-إيران-مشكلة-في-استعادة-العلاقة-مع-مصر-1077542686.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/إيران-إذا-رغبت-مصر-في-استئناف-العلاقات-سنرد-بخطوة-مماثلة-1078022393.html

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