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ترامب: الاتهامات الموجهة إلي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي رشاوى
ترامب: الاتهامات الموجهة إلي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي رشاوى
أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أن الاتهامات الموجهة إليه تمثل محاولة للتحايل على انتباه الجمهور عن اشتباه تورط عائلة الرئيس الحالي جو بايدن... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T02:28+0000
2023-06-14T02:33+0000
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وقال ترامب أمام أنصاره في ولاية نيو جيرسي، تم بث خطابه على القنوات التلفزيونية المحسوبة على الحزب الجمهوري: "إنهم يريدون تحويل الانتباه عن التجسس الحقيقي والجريمة الحقيقية. لذلك دعونا نستخدم الرئيس ترامب، لنتهمه حتى لا يتحدث أحد عن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار".ووصف ترامب، الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن "لتزييف الانتخابات مرة أخرى"، وقال ترامب: "اليوم أصبحنا شهودًا لأسوأ وأشنع سوء استخدام للسلطة في تاريخ بلادنا. من المحزن جدًا مشاهدة ذلك".وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ "التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها". وأكد ترامب "وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي".ويناقش الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة موضوع الشبهات المتعلقة برشوة مفترضة لبايدن عندما كان نائبًا للرئيس في إدارة باراك أوباما.وجرت جلسة في ميامي يوم الثلاثاء، حيث وُجّهت تهم إلى ترامب ومساعده والتي تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة في 38 تهمة. ورفض الرئيس السابق الإقرار بالذنب، وقد أفرج عنه وعن مساعده من قبل المحكمة دون أي شروط.
https://sputnikarabic.ae/20230613/ترامب-يقر-بعدم-تورطه-بأي-تهم-ضده-بقضية-الوثائق-السرية-1078074154.html
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ترامب, دعم ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دعم ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الاتهامات الموجهة إلي محاولة لتجاهل اشتباه تورط بايدن في تلقي رشاوى

02:28 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 02:33 GMT 14.06.2023)
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أن الاتهامات الموجهة إليه تمثل محاولة للتحايل على انتباه الجمهور عن اشتباه تورط عائلة الرئيس الحالي جو بايدن في تلقي رشاوى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما.
وقال ترامب أمام أنصاره في ولاية نيو جيرسي، تم بث خطابه على القنوات التلفزيونية المحسوبة على الحزب الجمهوري: "إنهم يريدون تحويل الانتباه عن التجسس الحقيقي والجريمة الحقيقية. لذلك دعونا نستخدم الرئيس ترامب، لنتهمه حتى لا يتحدث أحد عن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
ترامب يقر بعدم تورطه بأي تهم ضده بقضية الوثائق السرية
أمس, 21:49 GMT
ووصف ترامب، الاتهامات الجديدة الموجهة ضده بأنها اضطهاد سياسي ومحاولة من إدارة جو بايدن "لتزييف الانتخابات مرة أخرى"، وقال ترامب: "اليوم أصبحنا شهودًا لأسوأ وأشنع سوء استخدام للسلطة في تاريخ بلادنا. من المحزن جدًا مشاهدة ذلك".
وبحسب الرئيس السابق، يتعلق الأمر بـ "التدخل في الانتخابات ومحاولة أخرى لسرقة نتائجها". وأكد ترامب "وما هو أكثر أهمية، يتعلق الأمر بالاضطهاد السياسي".
ويناقش الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة موضوع الشبهات المتعلقة برشوة مفترضة لبايدن عندما كان نائبًا للرئيس في إدارة باراك أوباما.
وجرت جلسة في ميامي يوم الثلاثاء، حيث وُجّهت تهم إلى ترامب ومساعده والتي تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية وعرقلة العدالة في 38 تهمة. ورفض الرئيس السابق الإقرار بالذنب، وقد أفرج عنه وعن مساعده من قبل المحكمة دون أي شروط.
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Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
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