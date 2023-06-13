https://sputnikarabic.ae/20230613/ترامب-يقر-بعدم-تورطه-بأي-تهم-ضده-بقضية-الوثائق-السرية-1078074154.html

ترامب يقر بعدم تورطه بأي تهم ضده بقضية الوثائق السرية

ترامب يقر بعدم تورطه بأي تهم ضده بقضية الوثائق السرية

انتهت جلسة المحاكمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإقراره برفض جميع التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية وعرقلة سير العدالة. 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T21:49+0000

2023-06-13T21:49+0000

2023-06-13T21:49+0000

ترامب

خطط ترامب

دونالد ترامب

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077988562_0:0:1785:1004_1920x0_80_0_0_07c82affcdc38136b0388ad07b7ba1bf.jpg

ميامي - سبوتنيك. وفي جلسة المحكمة التي عُقدت في ميامي، رفض الرئيس الأمريكي السابق جميع الاتهامات الموجهة إليه، والتي بلغ عددها 37 تهمة، مؤكداً أنه غير مذنب في أي منها.وأكد المدعي الفيدرالي الأمريكي، ديفيد هارباك، للقاضي المشرف على قضية الوثائق السرية، التي يتم اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب فيها، أنه لا يروي دواعي فرض قيود على سفر ترامب أو مساعده والت ناوتا في هذه القضية.ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإنه لا توجد قيود على سفرهما (ترامب وناوتا)، وذلك بعد أن غادرا مبنى المحكمة في ميامي دون أي شروط.وقد أشارت وسائل الإعلام إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بقيادة آلينا هابا، أكد قبيل جلسة المحاكمة في ميامي أن "هذه المحاكمة لخصم سياسي بارز تشبه المحاكمات التي نشهدها في أنظمة ديكتاتورية مثل كوبا وفنزويلا".ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير متورط بأي شكل في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن احتفاظه بوثائق سرية في منزله.وأوضحت جان بيير خلال إفادة صحفية ردًا على سؤال حول تورط بايدن في توجيه الاتهامات إلى ترامب قائلة: "إنه غير متورط بأي شكل في هذه العملية".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن يدعم استقلالية وزارة الدفاع الأمريكية في سير أنشطتها، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة للتعامل مع أي تهديدات أمنية تنشأ عن اتهامات ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20230610/نائب-أمريكي-يطالب-بمحاكمة-بايدن-وابنه-ودعم-ترامب-1077963162.html

https://sputnikarabic.ae/20230611/ترامب-إف-بي-آي-أخفى-دليلا-على-تلقي-بايدن-رشوة-بقيمة-5-ملايين-دولار-من-أوكرانيا-1077989026.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم