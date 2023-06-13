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https://sputnikarabic.ae/20230613/ترامب-يقر-بعدم-تورطه-بأي-تهم-ضده-بقضية-الوثائق-السرية-1078074154.html
ترامب يقر بعدم تورطه بأي تهم ضده بقضية الوثائق السرية
ترامب يقر بعدم تورطه بأي تهم ضده بقضية الوثائق السرية
انتهت جلسة المحاكمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإقراره برفض جميع التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية وعرقلة سير العدالة. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T21:49+0000
2023-06-13T21:49+0000
ترامب
خطط ترامب
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ميامي - سبوتنيك. وفي جلسة المحكمة التي عُقدت في ميامي، رفض الرئيس الأمريكي السابق جميع الاتهامات الموجهة إليه، والتي بلغ عددها 37 تهمة، مؤكداً أنه غير مذنب في أي منها.وأكد المدعي الفيدرالي الأمريكي، ديفيد هارباك، للقاضي المشرف على قضية الوثائق السرية، التي يتم اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب فيها، أنه لا يروي دواعي فرض قيود على سفر ترامب أو مساعده والت ناوتا في هذه القضية.ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإنه لا توجد قيود على سفرهما (ترامب وناوتا)، وذلك بعد أن غادرا مبنى المحكمة في ميامي دون أي شروط.وقد أشارت وسائل الإعلام إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بقيادة آلينا هابا، أكد قبيل جلسة المحاكمة في ميامي أن "هذه المحاكمة لخصم سياسي بارز تشبه المحاكمات التي نشهدها في أنظمة ديكتاتورية مثل كوبا وفنزويلا".ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير متورط بأي شكل في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن احتفاظه بوثائق سرية في منزله.وأوضحت جان بيير خلال إفادة صحفية ردًا على سؤال حول تورط بايدن في توجيه الاتهامات إلى ترامب قائلة: "إنه غير متورط بأي شكل في هذه العملية".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن يدعم استقلالية وزارة الدفاع الأمريكية في سير أنشطتها، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة للتعامل مع أي تهديدات أمنية تنشأ عن اتهامات ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20230610/نائب-أمريكي-يطالب-بمحاكمة-بايدن-وابنه-ودعم-ترامب-1077963162.html
https://sputnikarabic.ae/20230611/ترامب-إف-بي-آي-أخفى-دليلا-على-تلقي-بايدن-رشوة-بقيمة-5-ملايين-دولار-من-أوكرانيا-1077989026.html
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ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, خطط ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يقر بعدم تورطه بأي تهم ضده بقضية الوثائق السرية

21:49 GMT 13.06.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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انتهت جلسة المحاكمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإقراره برفض جميع التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية وعرقلة سير العدالة.
ميامي - سبوتنيك. وفي جلسة المحكمة التي عُقدت في ميامي، رفض الرئيس الأمريكي السابق جميع الاتهامات الموجهة إليه، والتي بلغ عددها 37 تهمة، مؤكداً أنه غير مذنب في أي منها.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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10 يونيو, 00:26 GMT
وأكد المدعي الفيدرالي الأمريكي، ديفيد هارباك، للقاضي المشرف على قضية الوثائق السرية، التي يتم اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب فيها، أنه لا يروي دواعي فرض قيود على سفر ترامب أو مساعده والت ناوتا في هذه القضية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإنه لا توجد قيود على سفرهما (ترامب وناوتا)، وذلك بعد أن غادرا مبنى المحكمة في ميامي دون أي شروط.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
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11 يونيو, 05:50 GMT
وقد أشارت وسائل الإعلام إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بقيادة آلينا هابا، أكد قبيل جلسة المحاكمة في ميامي أن "هذه المحاكمة لخصم سياسي بارز تشبه المحاكمات التي نشهدها في أنظمة ديكتاتورية مثل كوبا وفنزويلا".
ومن جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن غير متورط بأي شكل في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن احتفاظه بوثائق سرية في منزله.
وأوضحت جان بيير خلال إفادة صحفية ردًا على سؤال حول تورط بايدن في توجيه الاتهامات إلى ترامب قائلة: "إنه غير متورط بأي شكل في هذه العملية".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن يدعم استقلالية وزارة الدفاع الأمريكية في سير أنشطتها، مؤكدة أن الإدارة الأميركية مستعدة للتعامل مع أي تهديدات أمنية تنشأ عن اتهامات ترامب.
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