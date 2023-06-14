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https://sputnikarabic.ae/20230614/تقنيات-طبية-روسية-تدخل-أسواق-دول-عربية-1078092494.html
تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية
تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T12:18+0000
2023-06-14T12:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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قالت مديرة التنمية الدولية في شركة "غيروفارم" الروسية، إيرينا يمتشينكو، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، وقعت الشركة أربعة عقود مع دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا.وأضافت: "الآن نحن ندخل السوق المغربي. لقد تلقينا شهادة تسجيل في المغرب لأول أنسولين قمنا بتطويره".كما تتعاون الشركة بنشاط مع المملكة العربية السعودية. وفقًا لإرينا يمتشينكو، فإن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية هي الآن في ذروة التطور.وتابعت يمتشينكو أنه بفضل التقنية الروسية، فإن السعودية لن تعتمد على المواد الخام المستوردة.وأشارت إلى أن "فارما هي إحدى توجهات رؤية 2030. لم تكن المملكة العربية السعودية تنتج الأدوية وكانت تعتمد دائمًا على الإمدادات الأجنبية. وتسعى الآن إلى إنتاج الأدوية المنقذة للحياة في المملكة العربية السعودية التي يحتاجها آلاف المرضى. بالطبع، تعتبر التقنيات الحيوية هي محور التركيز بالنسبة لهم - لأنها الأحدث. إنهم يعلمون أنهم متأخرون قليلاً عن العالم في هذا الاتجاه، لذلك، فهم يبحثون عن شركاء وشركات مستعدة للحضور ومنحهم هذه التقنيات. في هذا الصدد، لدى روسيا ما يمكن تقديمه لهم. نحن شركة خدمة كاملة، نحن نقوم بإنتاج وتطوير الأنسولين من الصفر. وهذه هي ميزتنا التنافسية. هذا ما يمكننا أن نقدمه لشركائنا".وخلصت إلى القول أنه "من وجهة نظر حكومة المملكة العربية السعودية، مشروعنا فريد من نوعه، نحن الوحيدون الذين نقدم لهم مشروع إنتاج كامل الدورة. وبالتالي، لن يعتمدوا على المواد الخام المستوردة".
https://sputnikarabic.ae/20230614/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يسجل-حضورا-قياسيا-فيديو-وصور-1078088514.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, تقارير سبوتنيك, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية

12:18 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 12:30 GMT 14.06.2023)
© Sputnikتقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية
تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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حصري
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
قالت مديرة التنمية الدولية في شركة "غيروفارم" الروسية، إيرينا يمتشينكو، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، وقعت الشركة أربعة عقود مع دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمديرة التنمية الدولية في شركة "غيروفارم" الروسية، إيرينا يمتشينكو
مديرة التنمية الدولية في شركة غيروفارم الروسية، إيرينا يمتشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
مديرة التنمية الدولية في شركة "غيروفارم" الروسية، إيرينا يمتشينكو
© Sputnik
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وقالت: "وقعنا عقدا مع الجزائر. في وقت قصير، قمنا بتنفيذ مشروع لنقل تقنيات إنتاج الأنسولين إلى موقع إنتاج في الجزائر. كانت هناك تعليمات من رئيس الجزائر. إنهم يدركون أنهم بحاجة إلى تطوير إنتاجهم الخاص وعدم الاعتماد على الغرب. قبلنا حاولت الجزائر تنفيذ هذا المشروع مع شركة دنماركية لمدة 10 سنوات. لم يتحرك شيء في هذا المشرع لفترة طويلة. وقمنا بنقل التكنولوجيا في غضون ثلاثة أشهر. عمل فريقنا ليل نهار، 7 أيام في الأسبوع".
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وأضافت: "الآن نحن ندخل السوق المغربي. لقد تلقينا شهادة تسجيل في المغرب لأول أنسولين قمنا بتطويره".
كما تتعاون الشركة بنشاط مع المملكة العربية السعودية. وفقًا لإرينا يمتشينكو، فإن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية هي الآن في ذروة التطور.
ونوهت: "تعد المملكة العربية السعودية حاليًا واحدة من أكثر الدول إثارة للاهتمام بالنسبة للشركة من حيث تنمية الصادرات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد مرض السكري مشكلة خطيرة. يعاني شخص من كل خمسة أشخاص ممن يعيشون في المنطقة من مرض السكري. انتشار مرض السكري هنا هو الأعلى في العالم. بطبيعة الحال، فإن موضوع تزويد السكان بالأنسولين حاد للغاية. لذلك، فإن سوق المملكة العربية السعودية مثير جدًا للاهتمام بالنسبة لنا".
وتابعت يمتشينكو أنه بفضل التقنية الروسية، فإن السعودية لن تعتمد على المواد الخام المستوردة.
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وأشارت إلى أن "فارما هي إحدى توجهات رؤية 2030. لم تكن المملكة العربية السعودية تنتج الأدوية وكانت تعتمد دائمًا على الإمدادات الأجنبية. وتسعى الآن إلى إنتاج الأدوية المنقذة للحياة في المملكة العربية السعودية التي يحتاجها آلاف المرضى. بالطبع، تعتبر التقنيات الحيوية هي محور التركيز بالنسبة لهم - لأنها الأحدث. إنهم يعلمون أنهم متأخرون قليلاً عن العالم في هذا الاتجاه، لذلك، فهم يبحثون عن شركاء وشركات مستعدة للحضور ومنحهم هذه التقنيات. في هذا الصدد، لدى روسيا ما يمكن تقديمه لهم. نحن شركة خدمة كاملة، نحن نقوم بإنتاج وتطوير الأنسولين من الصفر. وهذه هي ميزتنا التنافسية. هذا ما يمكننا أن نقدمه لشركائنا".
© Sputnikتواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية - سبوتنيك عربي
1/2
© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
© Sputnikتواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية - سبوتنيك عربي
2/2
© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
1/2
© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
2/2
© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
وخلصت إلى القول أنه "من وجهة نظر حكومة المملكة العربية السعودية، مشروعنا فريد من نوعه، نحن الوحيدون الذين نقدم لهم مشروع إنتاج كامل الدورة. وبالتالي، لن يعتمدوا على المواد الخام المستوردة".
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