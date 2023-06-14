تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية
12:18 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 12:30 GMT 14.06.2023)
© Sputnikتقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية
© Sputnik
حصري
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
قالت مديرة التنمية الدولية في شركة "غيروفارم" الروسية، إيرينا يمتشينكو، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، وقعت الشركة أربعة عقود مع دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا.
مديرة التنمية الدولية في شركة "غيروفارم" الروسية، إيرينا يمتشينكو
© Sputnik/
وقالت: "وقعنا عقدا مع الجزائر. في وقت قصير، قمنا بتنفيذ مشروع لنقل تقنيات إنتاج الأنسولين إلى موقع إنتاج في الجزائر. كانت هناك تعليمات من رئيس الجزائر. إنهم يدركون أنهم بحاجة إلى تطوير إنتاجهم الخاص وعدم الاعتماد على الغرب. قبلنا حاولت الجزائر تنفيذ هذا المشروع مع شركة دنماركية لمدة 10 سنوات. لم يتحرك شيء في هذا المشرع لفترة طويلة. وقمنا بنقل التكنولوجيا في غضون ثلاثة أشهر. عمل فريقنا ليل نهار، 7 أيام في الأسبوع".
وأضافت: "الآن نحن ندخل السوق المغربي. لقد تلقينا شهادة تسجيل في المغرب لأول أنسولين قمنا بتطويره".
كما تتعاون الشركة بنشاط مع المملكة العربية السعودية. وفقًا لإرينا يمتشينكو، فإن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية هي الآن في ذروة التطور.
ونوهت: "تعد المملكة العربية السعودية حاليًا واحدة من أكثر الدول إثارة للاهتمام بالنسبة للشركة من حيث تنمية الصادرات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد مرض السكري مشكلة خطيرة. يعاني شخص من كل خمسة أشخاص ممن يعيشون في المنطقة من مرض السكري. انتشار مرض السكري هنا هو الأعلى في العالم. بطبيعة الحال، فإن موضوع تزويد السكان بالأنسولين حاد للغاية. لذلك، فإن سوق المملكة العربية السعودية مثير جدًا للاهتمام بالنسبة لنا".
وتابعت يمتشينكو أنه بفضل التقنية الروسية، فإن السعودية لن تعتمد على المواد الخام المستوردة.
وأشارت إلى أن "فارما هي إحدى توجهات رؤية 2030. لم تكن المملكة العربية السعودية تنتج الأدوية وكانت تعتمد دائمًا على الإمدادات الأجنبية. وتسعى الآن إلى إنتاج الأدوية المنقذة للحياة في المملكة العربية السعودية التي يحتاجها آلاف المرضى. بالطبع، تعتبر التقنيات الحيوية هي محور التركيز بالنسبة لهم - لأنها الأحدث. إنهم يعلمون أنهم متأخرون قليلاً عن العالم في هذا الاتجاه، لذلك، فهم يبحثون عن شركاء وشركات مستعدة للحضور ومنحهم هذه التقنيات. في هذا الصدد، لدى روسيا ما يمكن تقديمه لهم. نحن شركة خدمة كاملة، نحن نقوم بإنتاج وتطوير الأنسولين من الصفر. وهذه هي ميزتنا التنافسية. هذا ما يمكننا أن نقدمه لشركائنا".
© Sputnikتواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
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© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
© Sputnikتواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
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© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
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© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
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© Sputnik
تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق أفريقيا.
وخلصت إلى القول أنه "من وجهة نظر حكومة المملكة العربية السعودية، مشروعنا فريد من نوعه، نحن الوحيدون الذين نقدم لهم مشروع إنتاج كامل الدورة. وبالتالي، لن يعتمدوا على المواد الخام المستوردة".