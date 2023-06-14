https://sputnikarabic.ae/20230614/تقنيات-طبية-روسية-تدخل-أسواق-دول-عربية-1078092494.html

تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية

تقنيات طبية روسية تدخل أسواق دول عربية

تواصل شركة الأدوية الروسية، التي تعمل في إنتاج الأنسولين وتطويره، على الرغم من العقوبات الغربية، التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T12:18+0000

2023-06-14T12:18+0000

2023-06-14T12:30+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

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قالت مديرة التنمية الدولية في شركة "غيروفارم" الروسية، إيرينا يمتشينكو، في مقابلة مع "سبوتنيك" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، إنه خلال الأشهر الستة الماضية، وقعت الشركة أربعة عقود مع دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا.وأضافت: "الآن نحن ندخل السوق المغربي. لقد تلقينا شهادة تسجيل في المغرب لأول أنسولين قمنا بتطويره".كما تتعاون الشركة بنشاط مع المملكة العربية السعودية. وفقًا لإرينا يمتشينكو، فإن العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية هي الآن في ذروة التطور.وتابعت يمتشينكو أنه بفضل التقنية الروسية، فإن السعودية لن تعتمد على المواد الخام المستوردة.وأشارت إلى أن "فارما هي إحدى توجهات رؤية 2030. لم تكن المملكة العربية السعودية تنتج الأدوية وكانت تعتمد دائمًا على الإمدادات الأجنبية. وتسعى الآن إلى إنتاج الأدوية المنقذة للحياة في المملكة العربية السعودية التي يحتاجها آلاف المرضى. بالطبع، تعتبر التقنيات الحيوية هي محور التركيز بالنسبة لهم - لأنها الأحدث. إنهم يعلمون أنهم متأخرون قليلاً عن العالم في هذا الاتجاه، لذلك، فهم يبحثون عن شركاء وشركات مستعدة للحضور ومنحهم هذه التقنيات. في هذا الصدد، لدى روسيا ما يمكن تقديمه لهم. نحن شركة خدمة كاملة، نحن نقوم بإنتاج وتطوير الأنسولين من الصفر. وهذه هي ميزتنا التنافسية. هذا ما يمكننا أن نقدمه لشركائنا".وخلصت إلى القول أنه "من وجهة نظر حكومة المملكة العربية السعودية، مشروعنا فريد من نوعه، نحن الوحيدون الذين نقدم لهم مشروع إنتاج كامل الدورة. وبالتالي، لن يعتمدوا على المواد الخام المستوردة".

https://sputnikarabic.ae/20230614/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يسجل-حضورا-قياسيا-فيديو-وصور-1078088514.html

https://sputnikarabic.ae/20230614/شركة-روسية-تعرض-روبوتا-يحضر-الآيس-كريم-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-1078083780.html

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